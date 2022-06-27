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Дума 30 июня рассмотрит дополнительное изъятие НДПИ у "Газпрома"

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Совет Думы 27 июня решил перенести с 28 на 30 июня рассмотрение во втором чтении пакета поправок в Налоговый кодекс, в который сейчас входит дополнительное изъятие НДПИ у "Газпрома" в 2022 году и другие новации, сообщил "Интерфаксу" источник в парламенте.

"Документ будет уточняться, есть дополнительная поправка", - сказал он.

Правительство в июне внесло в Госдуму поправки (№ 136059-8), которые вводят "нашлепку" к НДПИ для "Газпрома" в размере 416 млрд рублей, средства компания должна будет выплатить за налоговый период с 1 сентября по 30 ноября.

Кроме того, в данном законопроекте заложена корректировка демпфера на бензины, которая учтет дисконт к стоимости нефти Brent. Предлагаемая корректировка приближает индикативную экспортную цену на бензин в формуле демпфера к реальной стоимости российского бензина в Европе.

Среди предложенных новаций - изменение формулы возвратного вычета по НДПИ для "Иркутской нефтяной компании" (ИНК) на строительство завода по переработке этана и СУГ в полимеры. Предполагается, что с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2024 года он будет отвязан от цен на нефть и установлен в фиксированном размере - 5 млрд рублей в месяц.

Ранее, при введении вычета, Минфин исходил их того, что он составит от 0 до 1 млрд рублей в месяц. Причина повышения - рост потребности в финансировании у организации в связи с тем, что затруднен доступ к внешнему финансированию.

Госдума Совет Думы правительство Газпром
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