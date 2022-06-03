Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,2% и снижением индекса РТС на 0,4%

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу коррекционным ростом цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и высокой нефти; индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 0,2%, просел на 0,4% индекс РТС на фоне ослабления рубля, при этом продолжилось падение акций "Северстали" после введенных против компании и ее основного акционера санкций США.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2344,54 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1191,47 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 0,7%.

Доллар вырос до 62,02 рубля (+0,37 рубля).

Подорожали акции "Татнефти" (+0,7%), АФК "Система" (+0,7%), расписки TCS Group (+0,7%), бумаги ПАО "Полюс" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,5% и +0,3% "префы"), "Норникеля" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "Роснефти" (+0,4%), ВТБ (+0,4%), "МТС" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), UC Rusal (+0,3%), "Яндекса" (+0,3%), Polymetal (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,2%), Сбербанка (+0,1% и +0,2% "префы").

Подешевели акции "Северстали" (-3%, накануне бумаги упали на 15,3%), "НЛМК" (-0,8%), "АЛРОСА" (-0,5%), "ММК" (-0,5%), "Магнита" (-0,5%), расписки OZON (-0,5%), бумаги "Интер РАО" (-0,3%), "Газпром нефти" (-0,1%).

Бизнесмен Алексей Мордашов, члены его семьи и подконтрольные компании включены в санкционный список США. Согласно сообщению OFAC, в SDN List включены связанные с семьей Мордашовых компании - "Северсталь", "Севергрупп", Nordgold, "Алгоритм". Лицензия на сворачивание операций с "Северсталью" действует до 31 августа, с Nordgold - до 1 июля.

Минторг США обнародовал список из 71 юридического лица из России и Белоруссии, подпавшего под американские экспортные ограничения. В список, в частности, вошли компания "Газпром нефть шельф" и ООО "Системы биологического синтеза-СБС".

Комментарии аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром в пятницу можно назвать позитивным: работающие азиатские рынки преимущественно растут, нефть остается дорогой после решения ОПЕК+ по квотам. Однако российским активам предстоит детально изучить очередной санкционный пакет Евросоюза. Поэтому в начале дня вероятно снижение отечественных индексов и некоторой слабости рубля. Если санкционный пакет не принесет неожиданных сюрпризов, то в течение дня рубль и рынок акций могут стабилизироваться.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Владимира Соловьева, в конце недели рынок акций продолжает отыгрывать новости о согласовании шестого пакета санкций ЕС, который, в том числе предусматривает ограничения на поставки нефти из России. Новые ограничения не затронут поставки по нефтепроводу "Дружба", российская часть которого принадлежит "Транснефти". В пятницу в отсутствие негативных новостей российский рынок акций может перейти к отскоку вверх. Тем не менее, пока не видно значимых причин для выхода индекса МосБиржи из диапазона 2330-2380 пунктов.

В пятницу выйдут данные по числу новых мест вне с/х сектора в США, а также по уровню безработицы в мае. Ранее на протяжении 12 месяцев рынок труда в США стабильно прибавлял по 400 тыс. новых рабочих мест в месяц, что позволило снизить уровень безработицы в стране до 3,6%. Свежая статистика может оказаться неплохой, что сохранит позитивный отскок на глобальных рынках, полагает Соловьев.

Главный аналитик финансовой платформы "Банки.ру" Богдан Зварич считает, что в пятницу рынок акций РФ попытается отыграть потери четверга.

Поводом для покупок акций может стать улучшение внешнего фона и, в частности, ситуации на рынке энергоносителей. В сложившихся условиях индекс МосБиржи попытается отыграть потери предыдущей сессии и выйти выше 2360 пунктов.

В валютной секции Мосбиржи возможно продолжение тенденции на ослабление рубля. Пара доллар/рубль в ходе сессии может закрепиться в диапазоне 63-64 руб./$1 и предпринять попытку выхода к его верхней границе. В этом случае американской валюте удастся отыграть часть потерь, понесенных в понедельник, полагает Зварич.

В США индексы акций в четверг выросли на 1,3-2,7% во главе с Nasdaq, несмотря на негативную динамику основную часть дня, которая была обусловлена ухудшением Microsoft прогноза финансовых показателей на текущий финквартал.

Заместитель председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Лейл Брейнард считает маловероятным, что американский ЦБ в ближайшее время сделает перерыв в текущем цикле повышения процентных ставок. Хотя она подчеркнула, что политика Федрезерва зависит от поступающих данных, наиболее вероятным развитием ситуации будет продолжение подъема ставок до тех пор, пока инфляция не будет обуздана.

Согласно данным отраслевой организации ADP Employer, рост числа рабочих мест в США в мае составил всего 128 тыс. - это самый незначительный подъем за последние два года. Средний прогноз аналитиков предполагал более существенное увеличение: на 300 тыс. по результатам опроса Trading Economics и на 299 тыс. среди респондентов The Wall Street Journal.

В пятницу в Азии также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, южнокорейский KOSPI - на 0,4%, биржи Китая и Гонконга закрыты по случаю Праздника драконьих лодок), но слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,1%).

Инвесторы ждут публикации статданных по рынку труда США (15:30 МСК), которые, вероятно, смогут позволить прогнозировать дальнейшую политику Федеральной резервной системы (ФРС) США в отношении ключевых ставок, пишет Trading Economics.

Эксперты ожидают, что количество рабочих мест в экономике США выросло на 325-328 тыс., а безработица опустилась до 3,5% с 3,6% в апреле.

Потребительские цены в Южной Корее в мае 2022 года выросли на 5,4% в годовом выражении, темпы роста стали максимальными почти за 14 лет на фоне сохраняющегося инфляционного давления в связи с ростом цен на нефть и другие сырьевые товары. Месяцем ранее показатель вырос на 4,8%. Аналитики в среднем прогнозировали инфляцию на уровне 5,1%, согласно Trading Economics.

Показатель также удерживается выше целевых для ЦБ страны 2% 14-й месяц подряд, что вынуждает Банк Кореи продолжать ужесточать монетарную политику, чтобы сдержать рост цен.

Биржи Великобритании в пятницу закрыты по случаю празднования платинового юбилея королевы.

Цена нефти

На нефтяном рынке цены утром в пятницу умеренно проседают после роста накануне на данных о падении запасов в США.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $117,49 за баррель (-0,1% и +1,1% в четверг), июльская цена WTI - $116,68 за баррель (-0,2% и +1,4% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 5,07 млн баррелей, тогда как аналитики в среднем прогнозировали более умеренное сокращение - на 2,1 млн баррелей.

Сдерживающим фактором для цен на нефть является решение ОПЕК+ увеличить квоты на добычу нефти в июле и августе на 648 тыс. баррелей в сутки. Ранее планировалось, что квота на июль, август и сентябрь будет увеличена на 432 тыс. б/с.

Организация также продлила период компенсации недосокращенной ранее добычи до конца декабря 2022 года в соответствии с просьбой некоторых стран с низкими показателями и потребовала, чтобы они представили свои планы по производству сырья до 17 июня 2022 года.