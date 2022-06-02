В санкционный список США попали Мордашов с членами семьи и подконтрольные ему компании

Алексей Мордашов Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Бизнесмен Алексей Мордашов, члены его семьи и подконтрольные компании включены в санкционный список США.

Согласно сообщению OFAC, помимо Мордашова под блокирующими санкциями с сегодняшнего дня находятся его сыновья Никита и Кирилл, а также Марина Мордашова.

Также в SDN List включены связанные с семьей Мордашовых компании - "Северсталь", "Севергрупп", Nordgold, "Алгоритм".

Лицензия на сворачивание операций с "Северсталью" действует до 31 августа, с Nordgold - до 1 июля.

Вслед за Евросоюзом

Несмотря на то, что США в последние месяцы постоянно пополняют российский сегмент санкционного списка, попадание в SDN List крупных промышленных компаний, не связанных с ОПК, - явление пока достаточно редкое. До сегодняшнего дня в список российских производственных гигантов из SDN List, в частности, входили группа "ГАЗ" (ограничения в отношении компании были введены еще в санкционный раунд 2018 года, но полностью вступили в силу и стали блокирующими лишь недавно) и АК "АЛРОСА". "РусАл" и En+, включенные в SDN List вместе с Олегом Дерипаской в 2018 году (как и "ГАЗ"), в итоге были выведены из-под санкций в результате смены структуры владения.

В конце февраля Мордашов попал в "черный список" Евросоюза. Хотя на его семью и компании санкции не распространялись, "Северстали", например, практически сразу пришлось "в связи с некоторыми проблемами во взаимодействии с европейскими клиентами" прекратить экспорт в Европу, на которую в прошлом году пришлось более 30% выручки компании.

Кроме того, "Северсталь" уже тогда столкнулась с проблемами в обслуживании своих еврооблигаций. Компания в рамках пробного платежа по евробондам с погашением в 2024 году пыталась перевести инвесторам сумму в размере 1% купона, однако проведение этой выплаты было заблокировано иностранным банком-агентом. В апреле компания не смогла расплатиться по еще одному долларовому выпуску евробондов - с погашением в октябре 2022 года.

Аналогичные проблемы с выплатами по евробондам в апреле возникли и у Nordgold. Компания сообщила, что из-за технических сложностей, возникших у эмитента и поручителей по евробондам (ими выступают структуры Nordgold) с перечислением средств на счет основного платежного агента, купон не был выплачен в срок.

"Северсталь" сообщала, что обратилась в OFAC, а также в Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании и компетентные органы по санкциям в Люксембурге и Ирландии за лицензиями, которые бы позволили ей осуществлять выплаты по еврооблигациям.

"Северсталь" - одна из ведущих российских сталелитейных компаний с производством 11,6 млн тонн по итогам 2021 года и EBITDA почти $6 млрд. На конец 2021 года Мордашов владел около 77% акций компании.

Nordgold, созданная в свое время на базе золотодобывающих активов "Северстали", замыкает топ-5 золотодобытчиков РФ. В общей сложности с учетом активов в Казахстане и Африке по итогам 2021 года компания произвела свыше 1 млн унций золота и получила $0,9 млрд EBITDA. Владельцами компании побывали все члены семьи Мордашовых, включенные в четверг в американский SDN List: изначально это был Алексей Мордашов, затем он передал контроль в Nordgold сыновьям Кириллу и Никите, в конце 2021 года - вернул актив в свое владение, а на фоне включения в санкционный список ЕС передал матери своих младших детей Марине.

Через "Севергрупп" Мордашов контролирует активы в целом ряде отраслей (медицина, энергетика, деревообработка и т.д.).