Страховая компания Allianz продаст бизнес в РФ владельцу "Зетта страхования"

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Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Крупнейшая страховая компания Европы Allianz Group объявила о продаже российского бизнеса. Как говорится в сообщении Allianz, покупателем выступает ООО "Интерхолдинг", владелец компании "Зетта страхование".

По итогам сделки Allianz будет принадлежать 49,9% в объединенной компании, сказано в релизе. Группа отразит в отчетности убыток от этой транзакции в размере около 400 млн евро.

Владельцем "Интерхолдинга" по данным на 2019 год являлся председатель совета директоров ИК "Олма" Олег Ячник.

Группа Allianz представлена в РФ двумя компаниями - АО "Альянс" и ООО "Альянс Жизнь". По общим сборам АО СК "Альянс", согласно данным Банка России, заняло 43-е место в рэнкинге российских страховщиков за 2021 год. Общий объем премий по сравнению с 2020 годом снизился на 8% и составил почти 4 млрд рублей. Выплаты выросли на 45,6% - до 1,7 млрд рублей. Общая рыночная доля компании в 2021 году составила 0,25%, в 2020 году - 0,3%.

ООО СК "Альянс Жизнь" по общим сборам российских страховщиков за 2021 год заняло 19-е место в рэнкинге. Премии выросли на 12,3% - до 17 млрд рублей, по сравнению с 2020 годом. Выплаты увеличились на 32,4% - до 9,6 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Рыночная доля компании в 2021 г составила 0,9%, годом ранее - 1%. В группе страховщиков жизни компания заняла 13-е место по итогам 2021 года. Премии по страхованию жизни выросли на 15,4% - до 6,5 млрд руб., по сравнению с 2020 годом. Выплаты по страхованию жизни составили 2,2 млрд руб., увеличившись на 38,1%.