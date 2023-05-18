Allianz закрыл сделку по продаже российского подразделения компании "Интерхолдинг"

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Группа Allianz сообщила, что закрыла сделку по продаже контрольного пакета акций (50,1%) своего российского подразделения компании "Интерхолдинг", владеющей ООО "Зетта Страхование" (ранее СК "Цюрих").

"После завершения длительного процесса согласования Allianz полностью передает контроль над своим российским портфелем группе "Зетта Страхование" и прекращает участие в операционной деятельности бизнеса", - отмечается в сообщении.

По итогам сделки в рамках группы "Зетта Страхование" объединятся компании ООО "Зетта Страхование", АО СК "Альянс" и ООО СК "Альянс Жизнь", которые будут предоставлять полную линейку страховых услуг как корпоративным, так и розничным клиентам. Все действующие договоры приобретенных компаний продолжат свое действие.

Владельцем "Интерхолдинга", по данным ЕГРЮЛ на 2019 год, был председатель совета директоров ИК "Олма" Олег Ячник.

Allianz SE - крупнейшая европейская страховая компания со штаб-квартирой в Мюнхене. Доход страховщика по итогам 2021 года составил 148,5 млрд евро. Группа вышла на российский рынок в 1990 году, с 2012 года работала в РФ под единым глобальным брендом Allianz.

Группа Allianz была представлена в России двумя компаниями: АО "Альянс" и ООО "Альянс Жизнь". По общим сборам СК "Альянс", по данным Банка России, заняла 43-е место в рэнкинге российских страховщиков за 2021 год. Общий объем премий по сравнению с 2020 годом снизился на 8% и составил почти 4 млрд рублей, выплаты выросли на 45,6% - до 1,7 млрд рублей. Общая рыночная доля компании по показателю сборов в 2021 году составила 0,25%, в 2020 году - 0,3%.

СК "Альянс Жизнь" по общим сборам российских страховщиков за 2021 год заняла 19-е место в рэнкинге. Премии выросли на 12,3%, до 17 млрд рублей, по сравнению с 2020 годом; выплаты увеличились на 32,4%, до 9,6 млрд рублей. Рыночная доля компании по показателю сборов в 2021 году составила 0,9%, годом ранее - 1%. В группе страховщиков жизни компания заняла 13-е место по итогам 2021 года. Премии по страхованию жизни выросли на 15,4%, до 6,5 млрд рублей, по сравнению с 2020 годом; выплаты по страхованию жизни составили 2,2 млрд рублей, увеличившись на 38,1%.

По итогам 2021 года ООО "Зетта Страхование" заняло 26-е место в общем рэнкинге российских страховщиков по показателю страховых сборов. Премии компании в 2021 году увеличились на 19,7% по сравнению с 2020 годом и составили 8,8 млрд рублей, выплаты выросли на 14,9% - до 3,8 млрд рублей. Общий уровень выплат по итогам 2021 года достиг 42,6%, по итогам 2020 года показатель был на уровне 44,4%. Общая рыночная доля компании по показателю сборов в 2021 году составила 0,5%, в 2020 году - также 0,5%.

ООО "Зетта Страхование" - универсальная страховая компания (ранее ООО СК "Цюрих"), существует на российском рынке с 1993 года. Под брендом "Зетта Страхование" компания работает в России с февраля 2015 года.