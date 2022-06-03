ЕС ввел санкции против Национального расчетного депозитария

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Евросоюз ввел санкции против Национального расчетного депозитария (входит в группу "Московской биржи"), говорится в публикации в "Официальном журнале" ЕС.

В документе отмечается, что НРД, как центральный депозитарий, играет важную роль в функционировании российской финансовой системы и ее взаимодействии с международным финрынком.

Также там говорится, что "Московская биржа", владеющая НРД, в значительной степени находится под контролем российских властей.