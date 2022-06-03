Основатель "Яндекса" Волож, "УАЗ" и "КАМАЗ" попали в санкционный список ЕС

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - CEO и сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож, а также крупнейший российский производитель тяжелых грузовиков ПАО "КАМАЗ" и основной актив автомобилестроительного ПАО "Соллерс Авто" - Ульяновский автозавод (УАЗ) включены в санкционный список ЕС.

Шестой пакет санкций Евросоюза в отношении России вступил в силу после публикации в "Официальном журнале" ЕС". Этими санкциями предусмотрен запрет на импорт сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России. Отмечается, что поэтапный отказ от сырой нефти займет около полугода, а от нефтепродуктов - до восьми месяцев.

Между тем, Брюсселю не удалось добиться полного одобрения этого пакета санкций со стороны всех стран ЕС. В частности, премьер Венгрии Виктор Орбан добился исключения страны из эмбарго на поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба". Определенные уступки сделаны и Словакии, которая также сможет продолжить импорт нефти из России по этому трубопроводу. Однако через восемь месяцев поставляемую по нему нефть можно будет использовать для производства продукции лишь для внутреннего рынка и для экспорта нефтепродуктов в соседнюю Чехию еще на протяжении еще десяти месяцев. Хорватия также сохранит возможность импортировать из России некоторые нефтепродукты.

Кроме того, санкции предполагают отключение от международной системы SWIFT еще трех российских банков - Сбербанка, "Московского кредитного банка" и Россельхозбанка. Помимо них, из системы исключат Белорусский банк развития и реконструкции.

В санкционный список также включен ряд персоналий из России и Белоруссии. Под ограничительными мерами оказались свыше 60 физических лиц и 18 организаций из РФ.

Национальный расчетный депозитарий (входит в группу "Московской биржи") также был включен в санкционный список Евросоюза. В документе отмечается, что НРД, как центральный депозитарий, играет важную роль в функционировании российской финансовой системы и ее взаимодействии с международным финрынком. Также в документе ЕС говорится, что "Московская биржа", владеющая НРД, в значительной степени находится под контролем российских властей.

Согласно публикации в официальном издании ЕС, санкции в отношении "УАЗа" и "КАМАЗа" вводятся в связи с использованием их техники в рамках военной операции на территории Украины.

В официальном журнале Евросоюза отмечается, что попавший под санкции сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож - один из ведущих бизнесменов, чье направление обеспечивает "существенный источник дохода правительству РФ".

До этого санкции ЕС были введены в отношении Тиграна Худавердяна - тогда он занимал пост управляющего директора компании. После этого Худавердян покинул свой пост и вышел из совета директоров "Яндекса".

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