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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

"Аэрофлот" и "Победа" получат 12,5 млрд руб. на возврат денег за отмененные рейсы

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Авиакомпании "Аэрофлот" и "Победа" получат 12,5 млрд руб. субсидий на возврат денег пассажирам за отмененные из-за санкций рейсы, следует из протокола по итогам отбора авиакомпаний, который проводила Росавиация.

"Аэрофлот" получит в 2022 году 11,5 млрд руб., "Победа" - 980,4 млн руб., говорится в материалах.

В целом Росавиация одобрила заявки на получение господдержки 20 авиакомпаниям, следует из протокола. В частности, 2,9 млрд руб. получит S7, 528 млн руб. - "Уральские авиалинии", 366 млн руб. - Nordwind, 301 млн руб. - "Азимут", 149 млн руб. - "ЮТэйр".

"Выплаты субсидии планируются в июне - начале июля 2022 года, после заключения авиакомпаниями соответствующих договоров с Росавиацией", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Заявки на участие в отборе подавали 27 авиакомпаний.

Как сообщалось, всего на эти цели государством выделяется 19,5 млрд руб. Для распределения этих средств Росавиация планировала провести три отбора: в мае, августе и ноябре 2022 года. Заявить средства авиакомпания может только по билетам, по которым провозная плата возвращена пассажиру, отмечали в ведомстве.

Аэрофлот Победа Росавиация
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