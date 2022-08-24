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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:34

"Аэрофлот" и "Победа" получат еще 1,5 млрд руб. на возврат денег за отмененные рейсы

"Аэрофлот" и "Победа" получат еще 1,5 млрд руб. на возврат денег за отмененные рейсы
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Авиакомпании "Аэрофлот" и "Победа" вместе получат дополнительные 1,46 млрд руб. субсидий на возврат денег пассажирам за отмененные из-за санкций рейсы. Это следует из протокола по итогам второго раунда отбора авиакомпаний на соответствующие субсидии, который проводила Росавиация.

"Аэфорлот" дополнительно получит в 2022 году 1,45 млрд руб., "Победа" – 1,8 млн руб.

Те же авиакомпании в рамках первого этапа распределения субсидий, результаты которого были объявлены в начале лета, получили в общей сложности 12,5 млрд руб. на аналогичные цели в 2022 году. В частности, "Аэрофлот" - 11,5 млрд руб., "Победа" - более 980 млн руб.

В целом, Росавиация в рамках второго раунда отбора одобрила заявки на получение господдержки 19 авиакомпаниям на общую сумму около 2,5 млрд руб. В рамках первого этапа было распределено 17 млрд руб. между 20 авиакомпаниями.

Выплаты субсидии по итогам первого отбора были проведены в июне-июле. Выплаты в рамках второго планируются на конец августа - начало сентября.

Заявить средства к возврату авиакомпания может только по билетам, по которым провозная плата возвращена пассажиру, отмечали ранее в Росавиации.

После начала военной операции РФ на Украине авиавласти Евросоюза, Великобритании, Канады и США закрыли свое воздушное пространство для российских перевозчиков. Кроме того, по решению Росавиации, с 24 февраля приостановлена работа аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Аэрофлот Победа
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