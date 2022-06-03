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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Под санкции ЕС попал бывший глава "Роснефти" Эдуард Худайнатов

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Евросоюз внес в санкционный список главу и владельца АО "Независимая нефтяная компания" (ННК) Эдуарда Худайнатова.

Худайнатов, в начале 2010-х годов руководивший "Роснефтью", создал ННК в конце 2012 года. В публикации в Официальном журнале ЕС отмечается, что он работал в госкомпании, а впоследствии ННК неоднократно была ее контрагентом по крупным сделкам.

ННК на протяжении нескольких лет находилась под санкциями США, но была исключена из SDN List в 2020 году после гарантий отказа от сотрудничества с Северной Кореей.

Евросоюз Роснефть ННК Эдуард Худайнатов КНДР США
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