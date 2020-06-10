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Компания Худайнатова после снятия санкций США вернет себе бренд ННК

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - "Нефтегазхолдинг" Эдуарда Худайнатова сообщил, что поменяет название на "Независимая нефтегазовая компания" (АО "ННК"). Это решение 9 июня принял единственный акционер компания Alliance Oil.

В начале марта стало известно, что подразделение Минфина США, отвечающие за правоприменение в области санкций (OFAC), исключило ННК и ее сбытовую дочернюю компанию АО "ННК-Приморнефтепродукт" из санкционного списка после гарантий отказа от сотрудничества с Пхеньяном.

По информации OFAC, компании были включены в SDN-List в июне 2017 года за поставки нефтепродуктов в Северную Корею на сумму свыше $1 млн.

До введения санкций летом 2017 года холдинг Худайнатова провел масштабную реорганизацию своих активов, максимально избавившись от бренда ННК. Тогда одна из его основных структур "ННК-Актив" получила название "Нефтегазхолдинг".

В конце марта 2020 года после снятия американских санкций также сообщалось, что структура АО "Независимая нефтегазовая компания" (ННК), на балансе которой числятся "ННК-Приморскнефтепродукт", "ННК-Амурнефтепродукт" и "ННК-Энерго", была переименована в АО "ННК-Ойл".

"Нефтегазхолдингу" принадлежат такие структуры, как "ННК-Хабаровский НПЗ", "ННК-Хабаровскнефтепродукт", "ННК-Ойл", "Нефтепродукт Трейд", "Бегстар", "Татнефтеотдача". Лицензий на право пользования недрами во владении "Нефтегазхолдинга" нет.

ННК была создана экс-главой "Роснефти" Худайнатовым в конце 2012 года, в настоящее время он является президентом компании. В 2014 году ННК купила у семьи Бажаевых Alliance Oil Company, которая стала крупнейшим активом компании. Добыча нефти ННК составляет более 2 млн тонн нефти в год.

ННК принадлежит Пайяхское месторождение на Таймыре с утверждёнными ГКЗ запасами в 1,2 млрд тонн (лицензия записана на структуру ННК - "Таймырнефтегаз"). Пайяха в 2019 году дала крупнейший прирост запасов в России - 1,05 млрд тонн по категориям C1+C2. Предполагается, что Пайяха войдет в проект "Роснефти" "Восток Ойл" на севере Таймыра, где "Роснефть" формирует новый арктический кластер добычи.

Alliance Oil ННК Эдуард Худайнатов США Минфин Нефтегазхолдинг Роснефть

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