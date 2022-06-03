Банк "Санкт-Петербург" выплатит дивиденды только на "префы"

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Акционеры банка "Санкт-Петербург" на годовом собрании решили не выплачивать дивиденды на обыкновенные акции, выплатить их на привилегированные акции в размере 0,11 рубля на одну акцию, сообщила пресс-служба банка.

На выплату дивидендов по "префам" банк направит 2,2 млн рублей. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 14 июня 2022 года.

Банк "Санкт-Петербург" в соответствии с действующей дивидендной политикой направляет на дивиденды 20% чистой прибыли по МСФО. Чистая прибыль кредитной организации по МСФО в 2021 году составила 18,1 млрд рублей, что в 1,7 раза больше результата за 2020 год (10,8 млрд рублей).

Банк России 15 апреля рекомендовал банкам отказаться в 2022 году от выплаты дивидендов с учетом сложной экономической ситуации.

Банк "Санкт-Петербург" по итогам 2020 года направил на выплату дивидендов почти 2,2 млрд рублей, или 20% от чистой прибыли по МСФО (4,56 рубля на одну обыкновенную акцию, 0,22 рубля - на одну привилегированную).

Основными акционерами банка "Санкт-Петербург", согласно последним раскрытым данным, являлись его топ-менеджеры, в том числе председатель правления Александр Савельев (напрямую владеет 26,82% голосов). Европейскому банку реконструкции и развития принадлежало 5,08% голосующих акций, группе East Capital - 3,84%.

Банк "Санкт-Петербург" по итогам 2021 года занял 17-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".