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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

Биржевые цены на сжиженные углеводородные газы побили исторический минимум

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Биржевые цены на сжиженные углеводородные газы (СУГ) на уходящей неделе установили новый исторический антирекорд, свидетельствует данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

По данным на 3 июня, стоимость тонны СУГ составляет 6,583 тыс. рублей. Общее снижение по итогам недели составило 18,3%. Цены на сжиженные углеводородные газы опустились ниже минимума апреля 2020 года в разгар пандемии коронавируса - 8,163 тыс. руб./т.

Кроме того, продолжилось снижение биржевых цен на бензины. Так, стоимость Аи-92 на торгах 3 июня составляет 36,592 тыс. руб./т, что на 5,2% ниже цены на 30 мая - 38,588 тыс. руб./т. Стоимость Аи-95 на текущей неделе снизилась на 5,4% - с 42,598 тыс. руб./т 30 мая до 40,283 тыс. руб./т 3 июня.

Биржевые цены на бензины продолжают приближаться к своим историческим минимумам. Так, наиболее низкие цены и на Аи-92, и на Аи-95 наблюдались в январе 2015-го - 29,854 тыс. руб./т и 32,220 тыс. руб./т соответственно.

Также на уходящей неделе вновь перешли к снижению биржевые цены на дизтопливо. Стоимость летнего ДТ сократилась на 2,1% - с 55,449 тыс. руб./т 30 мая до 54,273 тыс. руб./т 3 июня.

Текущее снижение биржевых цен на нефтепродукты обусловлено неопределенной ситуацией на рынках, снижением спроса на топливо, а также высокими объемами запасов в связи с падением экспорта нефти и нефтепродуктов.

СПбМТСБ
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