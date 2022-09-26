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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:20

Объем торгов газом на СПбМТСБ на октябрь обновил максимум за последний год

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Объем торгов газом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже с поставкой в октябре составил 540,7 млн куб. м, что является максимальным показателем за последние 13 месяцев, свидетельствуют данные площадки.

Больше объем торгов был на сессии с поставкой на август 2021 года - 595,6 млн куб. м.

Год назад на сессии с поставкой в сентябре 2021 года оборот торгов был заметно меньше - 300 млн куб. м.

Со второй недели сентября наблюдается заметное оживление суточных торгов газом. Были дни, когда оборот превышал 20 млн куб. м в сутки. С учетом вклада суточных торгов оборот по итогам месяца может достигнуть порядка 990 млн куб. м, что является максимальным показателем как как для 2022, так и 2021 года. В последнее время больше миллиарда кубометров в месяц продавалось на бирже только в 2020 году.

Средневзвешенная цена газа на балансовом пункте уменьшилась по сравнению с предыдущей месячной сессией на 0,7% или 29 рублей на тысячу кубометров (до 4056 рублей за тысячу кубов), что может говорить не только о росте спроса, но и о росте предложения на бирже.

За 9 месяцев 2022 года объем торгов газом на СПбМТСБ выходит на уровень свыше 3,9 млрд куб. м, тогда как за весь 2021 год показатель был 6,69 млрд куб. м, а за 2020 год - 16 млрд куб. м.

СПбМТСБ
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