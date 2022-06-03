Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

"Совет рынка" не договорился о создании структуры по выдаче низкоуглеродных сертификатов

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Члены ассоциации "НП "Совет рынка" на годовом собрании 3 июня не смогли прийти к согласию в вопросе о создании спецструктуры для обращения низкоуглеродных сертификатов, сообщил телеграм-канал совета.

"Не все вопросы повестки общего собрания были приняты. По итогам голосования не принято решение о создании Центра энергосертификации, - говорится в комментарии главы ассоциации Максима Быстрова. - Несмотря на возросшую актуальность темы ускоренного создания национальной системы верификации происхождения электроэнергии в условиях отсутствия альтернативных площадок, для принятия соответствующего решения не хватило голосов покупателей электроэнергии".

Предполагалось, что новая структура будет вести реестр атрибутов генерации и выдавать сертификаты происхождения электроэнергии в России, "а финансироваться - исключительно за счет заинтересованных участников рынка на добровольной основе", напомнили в ассоциации.

"Ничего страшного не произошло. Работа по созданию самой системы координации использования "зеленых" инструментов идет полным ходом: до конца года ожидается принятие соответствующего федерального закона, а эксперты "Совета рынка" работают над инфраструктурным программным обеспечением", - заключил Быстров.

Соответствующий вопрос уже выносился на годовое собрание в прошлом году, но тогда был снят, так как не была подготовлена нормативная база. Тогда ассоциация также поясняла, что "окончательное решение пока не принято в связи с тем, что некоторые федеральные органы исполнительной власти и крупные экспортеры в принципе считают нецелесообразным создание национальной системы обращения "зеленых сертификатов".

Ранее в этом году международная система сертификатов I-REC (подтверждает производство электроэнергии из "зеленых" и возобновляемых источников) сообщила, что приостановила работу в России из-за санкций, которые Великобритания ввела за Украину. Сертификатами I-REC пользовались, в частности, ПАО "Фортум", ПАО "РусГидро" и En+ Group, "Хевел".

Совет рынка Максим Быстров I-REC Фортум РусГидро Хевел En+ Group
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Marriott International приостановила деятельность в РФ

Основатель "Яндекса" Волож, "УАЗ" и "КАМАЗ" попали в санкционный список ЕС

ООО "Макдоналдс" сменило название на "Система ПБО"

ООО "Макдоналдс" сменило название на "Система ПБО"

Бюджет РФ в мае получил дополнительно 263,7 млрд руб. нефтегазовых доходов

Бюджет РФ в мае получил дополнительно 263,7 млрд руб. нефтегазовых доходов

Страховая компания Allianz продаст бизнес в РФ владельцу "Зетта страхования"

Страховая компания Allianz продаст бизнес в РФ владельцу "Зетта страхования"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });