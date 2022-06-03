"Совет рынка" не договорился о создании структуры по выдаче низкоуглеродных сертификатов

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Члены ассоциации "НП "Совет рынка" на годовом собрании 3 июня не смогли прийти к согласию в вопросе о создании спецструктуры для обращения низкоуглеродных сертификатов, сообщил телеграм-канал совета.

"Не все вопросы повестки общего собрания были приняты. По итогам голосования не принято решение о создании Центра энергосертификации, - говорится в комментарии главы ассоциации Максима Быстрова. - Несмотря на возросшую актуальность темы ускоренного создания национальной системы верификации происхождения электроэнергии в условиях отсутствия альтернативных площадок, для принятия соответствующего решения не хватило голосов покупателей электроэнергии".

Предполагалось, что новая структура будет вести реестр атрибутов генерации и выдавать сертификаты происхождения электроэнергии в России, "а финансироваться - исключительно за счет заинтересованных участников рынка на добровольной основе", напомнили в ассоциации.

"Ничего страшного не произошло. Работа по созданию самой системы координации использования "зеленых" инструментов идет полным ходом: до конца года ожидается принятие соответствующего федерального закона, а эксперты "Совета рынка" работают над инфраструктурным программным обеспечением", - заключил Быстров.

Соответствующий вопрос уже выносился на годовое собрание в прошлом году, но тогда был снят, так как не была подготовлена нормативная база. Тогда ассоциация также поясняла, что "окончательное решение пока не принято в связи с тем, что некоторые федеральные органы исполнительной власти и крупные экспортеры в принципе считают нецелесообразным создание национальной системы обращения "зеленых сертификатов".

Ранее в этом году международная система сертификатов I-REC (подтверждает производство электроэнергии из "зеленых" и возобновляемых источников) сообщила, что приостановила работу в России из-за санкций, которые Великобритания ввела за Украину. Сертификатами I-REC пользовались, в частности, ПАО "Фортум", ПАО "РусГидро" и En+ Group, "Хевел".