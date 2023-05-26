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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

"Совет рынка" решил создать структуру для низкоуглеродных сертификатов

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Члены ассоциации "НП "Совет рынка" согласовали создание структуры для сертификации происхождения электроэнергии, сообщила ассоциация в Telegram.

"Принято решение об учреждении ассоциацией Центра энергосертификации, который будет заниматься ведением реестра атрибутов генерации и выдачей сертификатов происхождения электроэнергии в России", - говорится в сообщении.

Изначально предполагалось, что система обращения сертификатов происхождения электроэнергии будет создана в России к 2023 году, а объем обращения этих инструментов должен составить не менее 400 млрд кВт.ч в год. "Совет рынка" выносил вопрос о создании структуры сертификации еще на общее собрание ассоциации в прошлом году, но решения тогда принято не было.

По состоянию на настоящий момент, соответствующий законопроект прошел только первое чтение в Госдуме. Документ, как сообщалось, вводит понятия "сертификатов происхождения электрической энергии" и "атрибутов генерации". Последние, как поясняли ранее в "Совете рынка", будут являться совокупностью сведений о квалифицированном "зеленом" объекте генерации. Именно их планируется передавать при помощи различных сертификатов или заключать в отношении них свободные двусторонние договоры.

"Атрибуты генерации и удостоверяющие их сертификаты источников происхождения являются оборотоспособными формами фиксации преимуществ возобновляемой и низкоуглеродной энергетики перед традиционной", - говорилось в пояснительной записке к документу. С их помощью компании смогут подтверждать свое "низкоуглеродное" энергопотребление, это также должно помочь в расчете углеродного следа производимой продукции.

Низкоуглеродный ("зелёный") сертификат - электронный документ, выдаваемый по факту производства электроэнергии на объектах с низким углеродным следом (СЭС, ВЭС, ГЭС, АЭС). Его получение будет правом, но не обязанностью владельцев электростанций.

Совет рынка Госдума
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