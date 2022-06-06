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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:17

Россия сократила экспорт алмазов на основные мировые рынки

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Российские алмазодобывающие компании сокращают объемы экспорта на основные рынки, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные статистики Индии и Бельгии.

По данным Минпромторга Индии, в марте импорт необработанных алмазов составил 209 тыс. карат, что вдвое меньше, чем в марте 2021 года.

Всего с января по март Россия поставила в Индию 718 тыс. карат, что на 45% ниже уровня аналогичного периода прошлого года (1,3 млн карат).

В денежном выражении импортируемые в Индии алмазы из РФ в марте подорожали на 27%, до $78 млн.

Индекс цен на алмазы за прошлый год вырос на 13%, так как на рынке образовался дефицит алмазного сырья, востребованного огранщиками на фоне сильного спроса на ювелирные изделия с бриллиантами на основных рынках США и Китая. В этом году ситуация с предложением алмазов ухудшилась из-за санкций в отношении "АЛРОСА", контролирующей 30% мировой добычи.

Ранее индийский совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council) публиковал статистику об импорте алмазов в страну в апреле этого года. Согласно данным GJEPC, импорт алмазов в натурально выражении в апреле оказался на 63% ниже уровня годичной давности.

В Индии проходит огранку основная масса алмазного сырья из России, в этой стране производится 95% бриллиантов в мире.

Поставки российских алмазов в Европу в марте также сократились в объемах, пишет газета. По данным Eurostat, российский импорт в ЕС (Бельгия, в Антверпене находится один из основных мировых центров торговли алмазами) составил 1,5 млн карат, что в три раза меньше марта 2021 года.

Стоимость всего импорта в марте составляла 185 млн евро против 162 млн год назад.

"АЛРОСА", на долю которой приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов, с марта этого года не публикует данные о продажах.

США в начале марта запретили ввоз алмазов и бриллиантов из России, но на продукцию, подвергшуюся существенной обработке вне России, эта мера не распространяется. Для Индии огранка алмазов и производство ювелирных изделий является третьим по величине источником экспортных доходов.

Хотя ключевые каналы продаж российской "АЛРОСА" пока не подвергнуты санкциям, часть индийских огранщиков стала отказываться от камней из России из-за создавшейся неопределенности, готовясь указывать происхождение каждого камня и перенаправляя алмазы из России на рынки Китая, Юго-Восточной Азии или ОАЭ, сообщал Bloomberg в середине мая.

Помимо этого, важные долгосрочные клиенты "АЛРОСА" - американские ритейлеры Signet и Tiffany - прекратили закупки. Запрет Tiffany, принадлежащей сейчас LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, распространяется, в том числе на бриллианты российского происхождения независимо от того, где они были огранены.

АЛРОСА
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