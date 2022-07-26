LVMH увеличила полугодовую чистую прибыль на 23%

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Крупнейший мировой производитель товаров класса люкс LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA увеличил чистую прибыль и выручку в первом полугодии 2022 года благодаря восстановлению спроса в США и Европе, компенсировавшему спад продаж в Китае из-за локдаунов.

В январе-июне выручка компании выросла на 28%, до 36,7 млрд евро с 28,67 млрд евро за аналогичный период прошлого года. Органический рост (без учета изменения курсов валют и покупки/продажи бизнеса) составил 21%, причем все бизнес-сегменты компании зафиксировали рост показателя более чем на 10%.

Чистая прибыль в первом полугодии подскочила на 23%, до 6,53 млрд евро против 5,29 млрд евро годом ранее.

Прибыль от продолжающихся операций выросла более чем на треть и составила 10,24 млрд евро.

Опрошенные FactSet аналитики ожидали, что прибыль от продолжающихся операций составит 9,57 млрд евро, выручка - 35,4 млрд евро.

Выручка компании в сегменте модной одежды и изделий из кожи в первом полугодии подскочила на 31% в годовом выражении и достигла 18,14 млрд евро. Органический рост составил 24%.

Доход сетевых розничных магазинов (Sephora, DFS и Le Bon Marche) вырос на 30%, составив 6,63 млрд евро (органическое повышение - 22%).

Продажи часов и украшений увеличились на 22% (+16% в органическом выражении) и составили 4,91 млрд евро.

Выручка в сегменте парфюмерии и косметики повысилась на 20%, составив 3,62 млрд евро (органический рост - 13%).

Реализация алкогольных напитков увеличилась на 23%, составив 3,33 млрд евро (органический подъем - 14%).

Капитализация компании с начала 2022 года снизилась на 14% и составляет сейчас около 321 млрд евро.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, подконтрольная французскому миллиардеру Бернару Арно, - крупнейший в мире производитель предметов роскоши (75 брендов), в том числе аксессуаров (Louis Vuitton и Fendi), коньяка, шампанского (Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Cliquot и Krug), часов (TAG Heuer, Hublot, Zenith), ювелирных изделий (Tiffany & Co., Bulgari, Chaumet, Fred, а также совместное предприятие с De Beers), одежды (Givenchy, Loewe, Marc Jacobs и т.д.), парфюмерии и косметики (Christian Dior, Guerlain, Givenchy, Kenzo, сеть магазинов Sephora). Число магазинов компании в 80 странах превышает 5 тысяч, количество сотрудников - более 150 тысяч человек, порядка 78% которых работают за пределами Франции.