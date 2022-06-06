Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в мае рухнули на 83,5%

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Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в мае 2022 года снизились на 83,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 24,27 тысяч штук, говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

В январе-мае текущего года было продано 318 114 автомобилей, что ниже показателя за тот же период 2021 года на 52%.

"АвтоВАЗ"

Падение продаж "АвтоВАЗа" в РФ в мае разогналось до 84,3% г/г с апрельских 77,6%, следует из данных АЕБ.

За прошлый месяц, в течение которого "АвтоВАЗ" практически не выпускал автомобилей, компания реализовала на российском рынке лишь 6,012 тыс. Lada против 8,506 тыс. шт. в апреле текущего года.

Продажи автопроизводителя в РФ за 5 месяцев составили 67,23 тыс. шт. (-58%).

Падение продаж российского автопроизводителя "Соллерс Авто" в мае 2022 г. в годовом сравнении разогналось до 59% с апрельских 42%, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

За прошлый месяц группа реализовала на российском рынке 1,54 тыс. автомобилей (против 2,401 тыс. шт. в апреле текущего года), в том числе 1,302 тыс. "УАЗов" (-41% г/г) и 238 легких коммерческих грузовиков Ford Transit (-85%). Доля рынка группы "Соллерс Авто" в мае составила 6,3% (+3,8 п.п.).

Продажи автопроизводителя в РФ за 5 месяцев были на уровне 67,23 тыс. шт. (-58%). Доля рынка снизилась на 3 п.п., до 21,1%.

Несмотря на значительное падение продаж, основные модели "АвтоВАЗа" сохраняют лидерство на российском рынке, который, по данным АЕБ, в мае упал на 83,5%, до 24,3 тыс. шт. Самой продаваемой в прошлом месяце стала Lada Granta - продано 2,305 тыс. шт., что 5,6 раза меньше, чем годом ранее. На втором месте - Lada Vesta, продажи которой сократились в годовом выражении в 6,5 раза, до 1,538 тыс. Пятой по популярности, уступив Kia Rio и Hyundai Creta, стала Niva с результатом в 1,102 тыс. реализованных автомобилей (падение г/г в 5,6 раза).

Продажи "Соллерс Авто"

Продажи "Соллерс Авто" в РФ за 5 месяцев составили 12 798 автомобилей (-24% г/г). Доля рынка автопроизводителя за этот период выросла на 1,5 п.п. и составила 4%.

Группа "Соллерс Авто" объединяет "Ульяновский автомобильный завод" (выпускает автомобили "УАЗ", является ключевым активом группы), промплощадку "ЗМЗ" (Нижегородская область), имеет в РФ совместные предприятия c Ford (ООО "Соллерс Форд", Елабуга), Mazda ("ООО Мазда Соллер Мануфэкчуринг Рус", Владивосток) и Isuzu (ООО "Исузу Соллерс", Ульяновск).

ПАО "Соллерс Авто" на 73% принадлежит ООО "Соллерс Груп" (ранее - ООО "Эрфикс"), единоличным владельцем которого является Вадим Швецов, еще 0,046% долей – в прямом владении у Швецова. В числе миноритарных акционеров "Соллерса" – гендиректор ПАО Николай Соболев (владеет 0,43% акций).