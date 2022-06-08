Авторынок в Белоруссии в мае обрушился на 83%

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В мае продажи новых легковых автомобилей в Белоруссии упали в годовом измерении на 83%, до 629 штук, сообщила Белорусская автомобильная ассоциация (БАА). К апрелю продажи упали на 30%.

С января по май 2022 года в Белоруссии было продано 10,6 тысячи новых автомобилей, что на 41% меньше, чем за первые пять месяцев 2021 года.

"Такой результат связан с существенным изменением цен на большинство популярных моделей, а также ухудшением условий кредитования", - отметили в БАА.

Там объяснили, что в последние годы более 70% продаж белорусского рынка приходилось на автомобили, произведенные в России. Начиная с марта этого года, производители повышали отгрузочные цены от 40% до 70%. Позже произошло укрепление курса российского рубля, что привело к суммарному увеличению цен для белорусских дилеров почти в два раза.

По данным БАА, такая тенденция характерна не только для Белоруссии, но и для автомобильных рынков России и Казахстана. Эксперты ассоциации считают, что ситуация будет усугубляться.

"Учитывая то, что большинство автомобильных заводов в России остановили производство, покупатели в Белоруссии уже в ближайшие месяцы могут столкнуться с дефицитом автомобилей", - отмечается в сообщении.