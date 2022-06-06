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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

Россияне заметили рост цен на лекарства, стройматериалы, одежду, обувь и бензин

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - О заметном росте цен на лекарства и медикаменты по сравнению с началом мая в настоящее время заявили 40% россиян, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные на его сайте.

Каждый третий респондент (33%) наблюдает существенный рост цен на строительные материалы, почти столько же участников опроса (32%) сказали о заметном повышении цен на одежду и обувь, 31% - электронику и бытовую технику.

Что касается цен на бензин, каждый пятый (21%) респондент сообщил, что за последний месяц стало значительно дороже заправить топливом автомобиль.

Опрос был проведён 27-29 мая среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населённых пунктах РФ в 53 регионах.

ФОМ
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