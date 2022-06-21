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Путин поручил довести до 95% долю отечественных стройматериалов в стройкомлексе РФ

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Долю отечественных стройматериалов в стройкомплексе России необходимо довести до 95%, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета, посвященном стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года.

"Конечно, положение дел в строительстве в связи с санкциями осложнилось, но мы вместе должны искать и находить возможности, чтобы не терять темпов развития этой ключевой отрасли, в том числе поддерживать отечественных производителей стройматериалов", - отметил президент.

Он поставил задачу "довести их долю на нашем рынке до 95%".

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"Добавлю, что оборудование для предприятий строительных материалов, строительной техники, включая экскаваторы, грейдеры, самосвалы все еще сильно зависит от импортных поставок комплектующих", - сказал Путин.

По его словам, "необходимо формировать партнерства, чтобы предприятия строительной отрасли вместе вкладывались в научно-исследовательские и конструкторские разработки такого оборудования, гарантировали отечественным поставщикам масштабные серийные заказы на перспективу".

Поддержка регионов

Путин поручил правительству финансово поддержать регионы в строительстве жилья, которое будет сдаваться внаем с возможностью последующего выкупа.

"Понятно, что далеко не все могут купить квартиру или дом. Поэтому регионам при поддержке правительства нужно активизировать строительство жилья, которое сдается внаем", - сказал президент РФ.

Он отметил при этом, что нужно "предусмотреть возможность его последующего приобретения с помощью льготной ипотеки или в рассрочку".

По словам президента, для реализации этого предложения понадобится принять нормативные акты. Он потребовал "провести эту работу как можно быстрее, уже в текущем году".

Глава государства призвал также "сделать максимально комфортной процедуру предоставления земельных участков под арендное жилье, возможно, на специальных условиях, предусмотреть механизм эффективного рыночного финансирования этих проектов".

Достройка и дофинансирование замороженных объектов

Строительство ранее замороженных объектов должно быть завершено в течение двух лет, заявил президент РФ.

"Еще одна конкретная задача - за полтора-два года завершить строительство ранее замороженных объектов. Мы постоянно говорим о замороженных стройках. Нужно, наконец, соответствующим образом выстроить работу. Предусмотреть на эти цели дополнительное финансирование, если требуется", - сказал Путин.

"Ситуацию с недостроями нужно менять. Это не только закопанные деньги, не давшие результат. Подобные замерзшие на годы стройплощадки создают неудобство и проблемы для граждан, они далеко не украшают облик городов и населенных пунктов", - заявил президент.

Развитие территорий

Путин заявил, что документы социально-экономического территориального планирования, дорожного и градостроительного развития должны быть синхронизированы, чего сейчас нет.

"Все это не только увеличивает сроки и усложняет принятие решений по строительству объектов, но и приводит к дисбалансу в развитии территорий, так как застройка зачастую идет без учета перспективных планов, и в итоге "съедается" городское пространство", - сказал президент РФ.

Он отметил, что также нередко нарушается общий облик, уникальный колорит населенных пунктов. "Нагрузка на инфраструктуру увеличивается, долгосрочные последствия этого, конечно, не просчитываются. И часто получается, что люди покупают жилье, а потом часами добираются до работы или возят детей в школу в другой район города, не имеют возможности устроить малышей в ближайший детский сад. Вроде квартиру купили, купили хорошую, но сразу же столкнулись с другими проблемами. И, конечно, нужно стремиться, чтобы избегать подобных вещей", - сказал президент.

Он попросил глав регионов рассказать об оптимизации градостроительного процесса и прояснить вопросы, которые мешают синхронизировать его с планами территориального развития. "Нужно обязательно эти задачи решать и решить. Тогда в том числе более эффективно будут работать и средства, выделяемые по нашей программе инфраструктурно-бюджетных кредитов. Деньги там большие, нужно, чтобы они тратились рационально", - сказал Путин.

Владимир Путин
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