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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:23

ЦБ Австралии повысил ключевую ставку вдвое сильнее прогноза

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Резервный банк Австралии (RBA) повысил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, с 0,35% до 0,85%, на фоне продолжающегося роста потребительских цен в стране.

Аналитики в среднем ожидали более умеренного подъема - на 25 б.п.

В мае австралийский ЦБ увеличил ставку впервые более чем за 10 лет, на тот момент она составляла 0,1%.

"Подъем ставки стал новым шагом к сворачиванию экстренного монетарного стимулирования, введенного с целью помочь австралийской экономике во время пандемии, - говорится в сообщении главы регулятора Филипа Лоу. - Руководство ЦБ планирует предпринять последующие шаги в процессе нормализации монетарных условий в Австралии в грядущие месяцы. Размер и сроки будущих повышений ставки будут зависеть от поступающих статданных".

В первом квартале инфляция в Австралии составила 5,1%, после чего показатель продолжил увеличиваться, сказал на минувших выходных министр финансов страны Джим Чалмерс.

"Нужно готовиться к тому, что (инфляция) будет выше, чем сейчас. Намного выше", - приводит слова Чалмерса агентство Bloomberg.

Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 в ходе торгов во вторник падает на 1,4%, а австралийский доллар подешевел к доллару США на 0,3%, до $0,7172.

Австралия
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