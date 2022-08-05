ЦБ Австралии ухудшил прогноз роста ВВП в 2022 году до 3,25%

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Резервный банк Австралии (РБА) ухудшил прогноз роста ВВП страны в 2022 году до 3,25% с ожидавшихся три месяца назад 4,25%.

В 2023-2024 годах темпы экономического роста замедлятся примерно до 1,75%, говорится в отчете ЦБ.

Как ожидается, к концу 2022 года безработица в стране будет находиться на уровне 3,25%, в то время как ранее предполагалось 3,75%. Ее уровень сейчас составляет 3,5%, что является минимумом за 48 лет.

Нехватка рабочей силы отчасти вызвана медленным восстановлением предложения квалифицированных иностранных работников. Ожидается, что такая ситуация будет являться национальной особенностью экономики в течение многих лет, и РБА прогнозирует, что в конце 2024 года безработица по-прежнему будет находиться на исторически низком уровне в 4%.

"Многие работодатели сообщали, что они планируют продолжить увеличение численности сотрудников, однако сделать это становится труднее", - отмечается в сообщении.

РБА ожидает, что темпы роста потребительских цен в стране могут достигнуть 8%, чего не происходило с начала 1990-х годов. По его прогнозу, базовая инфляция достигнет пика примерно в 6% к концу 2022 года.

Целевой диапазон ЦБ составляет 2-3%, однако к этому уровню основная и базовая инфляция приблизятся не раньше конца 2024 года, считает регулятор.