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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:23

Рубль незначительно меняется к доллару и евро на старте торгов

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Доллар растет, евро слегка снижается на Московской бирже во вторник утром; рубль немного дешевеет к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах и в ожидании новых драйверов к движению.

Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 61,05-61,45 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 61,4 руб. (+38,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 65,0975 руб. (-0,25 коп. к закрытию понедельника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 20,93 коп. к уровню закрытия 6 июня, до 63,06 рубля.

Доллар при этом оказался на 29,06 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 23,06 коп. выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует небольшую разнонаправленную динамику к доллару и евро на старте торгов в ожидании новых сигналов к движению. В частности, участники рынка заняли выжидательную позицию перед заседанием Банка России по ключевой ставке, которое состоится в пятницу, 10 июня. По его итогам пройдет пресс-конференция председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

ЭкономикаЦена нефти Brent превысила $120 за баррель после слабого снижения наканунеЧитать подробнее

Цены на нефть продолжили расти утром во вторник после небольшого снижения накануне, трейдеры оценивают ситуацию со спросом и предложением на мировом топливном рынке.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 по московскому времени во вторник составляет $120,29 за баррель, что на 0,65% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $119,3 за баррель, что на 0,68% выше итогового значения предыдущей сессии.

Как стало известно на выходных, Saudi Aramco поднимет цены на все сорта экспортируемой нефти для стран Азии, Северо-Западной Европы и Средиземноморья с поставкой в июле. Так, стоимость основного поставляемого в Азию сорта Arab Light увеличится на $2,1 за баррель, и в результате он будет стоить на $6,5 за баррель больше, чем корзина нефти Омана и Дубая.

Между тем на прошлой неделе министры ОПЕК+ приняли решение увеличить квоты на добычу нефти в июле и августе на 648 тыс. баррелей в сутки вместо запланированного ранее повышения на 432 тыс. б/с.

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