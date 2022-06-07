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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:23

Цена нефти Brent превысила $120 за баррель после слабого снижения накануне

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжили расти утром во вторник после небольшого снижения накануне, трейдеры оценивают ситуацию со спросом и предложением на мировом топливном рынке.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по московскому времени во вторник составляет $120,16 за баррель, что на $0,65 (0,54%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник контракт подешевел на $0,21 (0,2%)- до $119,51 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $119,20 за баррель, что на $0,70 (0,59%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов снизилась на $0,37 (0,3%), до $118,50 за баррель.

Как стало известно на выходных, Saudi Aramco поднимет цены на все сорта экспортируемой нефти для стран Азии, Северо-Западной Европы и Средиземноморья с поставкой в июле. Так, стоимость основного поставляемого в Азию сорта Arab Light увеличится на $2,1 за баррель, и в результате он будет стоить на $6,5 за баррель больше, чем корзина нефти Омана и Дубая.

Между тем на прошлой неделе министры ОПЕК+ приняли решение увеличить квоты на добычу нефти в июле и августе на 648 тыс. баррелей в сутки вместо запланированного ранее повышения на 432 тыс. б/с.

"Реакция котировок с последней встречи ОПЕК+ говорит о том, что участники рынка не впечатлены таким решением. Группа на протяжении месяцев не может выйти на целевые показатели добычи, и едва ли это изменится после повышения этих целевых показателей", - отметил аналитик ING Уоррен Паттерсон.

Однако нефть продолжает торговаться в относительно узком диапазоне, и некоторые аналитики задаются вопросом о потенциале к росту цен с учетом уже зафиксированного подъема.

Аналитик DailyFX Майкл Бутрос полагает, что уровнем поддержки для WTI служит отметка в $115,26 за баррель. Уровень сопротивления, по его мнению, проходит по отметке $121,60 за баррель, и "для того, чтобы попытаться превысить максимум 2008 года, составляющий $129,29 за баррель, сначала нужно пробить максимум текущего года, равняющийся $124,76 за баррель".

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