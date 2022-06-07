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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Наталья Касперская выдвинута в новый совет директоров ММК

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Президент группы InfoWatch Наталья Касперская выдвинута в новый совет директоров ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат", следует из материалов компании к годовому собранию акционеров, которое запланировано на 30 июня.

Кроме того, в новый состав совета впервые выдвинут ректор Южно-Уральского государственного университета Александр Шестаков.

В качестве независимых кандидатов вновь предложены президент "Вымпелкома" Рашид Исмаилов, CEO "Ростелекома" Михаил Осеевский и экс-гендиректор ритейлеров "Пятерочка" и "Магнит" Ольга Наумова.

В совет директоров также выдвинуты кандидатуры председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова, гендиректора компании Павла Шиляева, директора по экономике Андрея Еремина, заместителя гендиректора по продажам Сергея Ушакова, директор по стратегии и развитию ММК Сергей Ненашев.

В марте из совета директоров компании вышли дочь Виктора Рашникова - Ольга и двое независимых директоров - Тав Морган (директор департамента филиала компании Baring Vostok) и Валерий Марцинович (стратегический директор кластера быстроразвивающихся рынков Европы "Хэй Груп").

ММК Наталья Касперская Александр Шестаков Виктор Рашников InfoWatch
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