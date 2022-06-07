Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Акционеры "Московской биржи" решили не выплачивать дивиденды за 2021 год

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Акционеры "Московской биржи" на повторном годовом общем собрании, проведенном 6 июня в форме заочного голосования, в соответствии с рекомендациями наблюдательного совета приняли решение не выплачивать дивиденды за 2021 год, говорится в сообщении компании.

Это решение основывается на дивидендной политике, которая предусматривает приоритетность соблюдения установленных требований к капиталу в компаниях группы "Московская биржа" над распределением дивидендов. Дивидендная политика биржи не меняется.

Акционеры утвердили новый состав наблюдательного совета "Московской биржи" в количестве двенадцати директоров:

- Валерий Горегляд, неисполнительный директор.

- Сергей Лыков, неисполнительный директор.

- Александр Магомедов, независимый директор.

- Олег Малышев, независимый директор.

- Михаил Матовников, неисполнительный директор.

- Василий Медведев, неисполнительный директор.

- Александр Морозов, неисполнительный директор.

- Марина Починок, независимый директор.

- Станислав Прокофьев, неисполнительный директор.

- Оскар Хартманн, независимый директор.

- Владимир Шаповалов, неисполнительный директор.

- Сергей Швецов, неисполнительный директор.

Акционеры утвердили годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность биржи по итогам 2021 года.

Они также утвердили ООО "ЦАТР - аудиторские услуги" (предыдущее наименование - ООО "Эрнст энд Янг") аудиторской организацией для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Московской биржи по итогам 2022 года.

Акционерами Московской биржи являются свыше 496 тыс. физических и более одной тысячи юридических лиц. Доля акций, находящихся в свободном обращении (free float), составляет 63%.

Московская биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Brent подорожала до $120,69 за баррель

Brent подорожала до $120,69 за баррель

De Beers повысила цены на мелкие алмазы из-за дефицита на фоне санкций к "АЛРОСА"

De Beers повысила цены на мелкие алмазы из-за дефицита на фоне санкций к "АЛРОСА"

Экспортерам в РФ разрешили получать валютную выручку на зарубежные счета

Объем золота в ETF в мае снизился впервые с начала года на 53 т

Объем золота в ETF в мае снизился впервые с начала года на 53 т

В РФ могут напрямую запретить использовать цифровые финактивы как средство платежа

Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП в 2022 г. с 4,1% до 2,9%

Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП в 2022 г. с 4,1% до 2,9%

Bloomberg отмечает ослабевание в мире трех ключевых факторов инфляции

Дума не стала повышать до 35% максимальную долю рынка для ритейла

Дума не стала повышать до 35% максимальную долю рынка для ритейла

Набсовет Сбербанка может покинуть зампред правления Белла Златкис

Набсовет Сбербанка может покинуть зампред правления Белла Златкис

Путин предупредил о рисках спада производства в черной металлургии

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });