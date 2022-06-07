Акционеры "Московской биржи" решили не выплачивать дивиденды за 2021 год

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Акционеры "Московской биржи" на повторном годовом общем собрании, проведенном 6 июня в форме заочного голосования, в соответствии с рекомендациями наблюдательного совета приняли решение не выплачивать дивиденды за 2021 год, говорится в сообщении компании.

Это решение основывается на дивидендной политике, которая предусматривает приоритетность соблюдения установленных требований к капиталу в компаниях группы "Московская биржа" над распределением дивидендов. Дивидендная политика биржи не меняется.

Акционеры утвердили новый состав наблюдательного совета "Московской биржи" в количестве двенадцати директоров:

- Валерий Горегляд, неисполнительный директор.

- Сергей Лыков, неисполнительный директор.

- Александр Магомедов, независимый директор.

- Олег Малышев, независимый директор.

- Михаил Матовников, неисполнительный директор.

- Василий Медведев, неисполнительный директор.

- Александр Морозов, неисполнительный директор.

- Марина Починок, независимый директор.

- Станислав Прокофьев, неисполнительный директор.

- Оскар Хартманн, независимый директор.

- Владимир Шаповалов, неисполнительный директор.

- Сергей Швецов, неисполнительный директор.

Акционеры утвердили годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность биржи по итогам 2021 года.

Они также утвердили ООО "ЦАТР - аудиторские услуги" (предыдущее наименование - ООО "Эрнст энд Янг") аудиторской организацией для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Московской биржи по итогам 2022 года.

Акционерами Московской биржи являются свыше 496 тыс. физических и более одной тысячи юридических лиц. Доля акций, находящихся в свободном обращении (free float), составляет 63%.