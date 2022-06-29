"Московская биржа" в сентябре сообщит о перспективах выплаты дивидендов

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - "Московская биржа" в сентябре объявит о перспективах выплаты дивидендов, сообщил в Петербурге председатель наблюдательного совета биржи Сергей Швецов.

"Вчера был день стратегии на "Московской бирже", и мы, новый совет директоров, который достаточно сильно обновился, мы обсуждали, что приостановить, что продолжить. Я думаю, что в сентябре мы что-то публично скажем. Пока не будем инсайдерскую информацию распространять", - сказал он, напомнив, что биржа - публичная компания, и предложил дождаться в сентябре официальная заявления.

Но, по его мнению, "дивиденды будут платить рано или поздно". "Все публичные общества платят дивиденды, это нормально. Поэтому приостановка - исключительно вынужденная мера, связанная с периодом турбулентности, она не означает отмены", - сказал Швецов.

Годовое общее собрание акционеров "Московской биржи" 6 июня в соответствии с рекомендациями наблюдательного совета приняло решение не выплачивать дивиденды за 2021 год.

Это решение было основано на дивидендной политике, которая предусматривает приоритетность соблюдения установленных требований к капиталу в компаниях группы "Московская биржа" над распределением дивидендов. Дивидендная политика биржи не меняется, подчеркивалось в сообщении по итогам собрания.

Дивидендная политика биржи, утвержденная осенью 2019 года, предусматривает направление на выплаты акционерам не менее 60% чистой прибыли по МСФО. Компания намеревалась направлять на дивиденды весь свободный денежный поток, который равен операционным доходам и амортизации за вычетом операционных расходов, налогов, CAPEX, изменения регуляторного капитала и стресс-тестов, а также сделок M&A.

"Московская биржа" по итогам 2020, 2019, 2018 и 2017 годов направляла на выплату дивидендов 89% чистой прибыли по МСФО.

Акционерами "Московской биржи" являются около 500 тыс. физических и более одной тысячи юридических лиц. Доля акций, находящихся в свободном обращении (free float), составляет 63%. Основные акционеры биржи - Банк России (11,8%), Сбербанк (10%), ВЭБ (8,4%), ЕБРР (6,1%) и Capital Research and Management Company (5,7%).