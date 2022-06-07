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Газпромбанк представил обновленные макропрогнозы для РФ

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Газпромбанк пересмотрел свои макроэкономические прогнозы для России.

"В апреле и мае произошел ряд событий, подтолкнувших нас к пересмотру макропрогнозов", - пишет в обзоре экономист банка Павел Бирюков.

"Риск сокращения экспортных поставок в физическом выражении на 20-25% из апрельского прогноза не реализовался. Это позволило курсу рубля укрепиться в мае до 63 руб./$1 против апрельской оценки в 83 руб./$1. Риск нехватки импортного предложения, которое могло разогнать инфляцию в мае до 21,5% г/г (фактическая инфляция - 17,3%), также не был реализован. Макростабилизация дала основания для рекордного замедления инфляционных ожиданий населения до 11,5% в мае. Позитивный сюрприз майской статистики позволил ЦБ РФ приступить к более решительному снижению ключевой ставки: до 11% в мае против апрельского прогноза в 15%", - поясняет эксперт.

С учетом новых вводных Газпромбанк улучшил прогноз по ВВП РФ в 2022 году с минус 6,8% до минус 6,3%, снизил ожидания по инфляции в декабре с 22% г/г до 17% г/г, прогноз курса рубля в среднем по году был понижен с 84 руб./$1 до 78,6 руб./$1. "На этом фоне ЦБ РФ будет активнее снижать ключевую ставку: с 12-14% согласно апрельской оценке на конец 2022 года до 9%, ожидаемых сейчас. Последняя информация по пакету бюджетных мер поддержки экономики, вероятно, сократит дефицит бюджета в 2022 году с 0,5-1 трлн рублей по апрельской оценке до 0-0,5 трлн рублей", - отмечает экономист.

Параметры базового сценария ГПБ:

2022 г. 2023 г. 2024 г.
Цена нефти Urals (сред.) $71,8/барр. $71,4/барр. $77,2/барр.
курс рубля (сред.) 78,6 руб./$1 78,1 руб./$1 80,3 руб./$1
инфляция (дек./дек.) 17 % 6 % 4 %
ВВП -6,3 % -1,1 % 1,5 %

При этом, как отмечает Бирюков, неустойчивость текущей конъюнктуры и разнообразные шоки, вероятность наступления которых сложно предугадать, требуют подготовки двух альтернативных сценариев - пессимистичного и оптимистичного.

Источниками рисков, по мнению эксперта, остаются проблемы с внешней торговлей, риски реального сектора и нестабильность трудовой миграции.

Параметры пессимистичного сценария ГПБ:

2022 г. 2023 г. 2024 г.
Цена нефти Urals (сред.) $49,7/барр. $49,4/барр. $54,4/барр.
курс рубля (сред.) 91,8 руб./$1 95,7 руб./$1 100,5 руб./$1
инфляция (дек./дек.) 23,4 % 12,8 % 8 %
ВВП -9,2 % -3,1 % 0,7 %

Между тем оптимистичная альтернатива может быть достигнута за счет хорошего урожая, стабильной миграции и быстрой адаптации экономики к изменившимся условиям.

Параметры оптимистичного сценария ГПБ:

2022 г. 2023 г. 2024 г.
Цена нефти Urals (сред.) $91,2/барр. $90,7/барр. $95,6/барр.
курс рубля (сред.) 71,9 руб./$1 72,9 руб./$1 75 руб./$1
инфляция (дек./дек.) 14,5 % 4 % 4 %
ВВП -4,8 % 0,4 % 2,5 %
Газпромбанк ГПБ
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