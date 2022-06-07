Газпромбанк представил обновленные макропрогнозы для РФ
Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Газпромбанк пересмотрел свои макроэкономические прогнозы для России.
"В апреле и мае произошел ряд событий, подтолкнувших нас к пересмотру макропрогнозов", - пишет в обзоре экономист банка Павел Бирюков.
"Риск сокращения экспортных поставок в физическом выражении на 20-25% из апрельского прогноза не реализовался. Это позволило курсу рубля укрепиться в мае до 63 руб./$1 против апрельской оценки в 83 руб./$1. Риск нехватки импортного предложения, которое могло разогнать инфляцию в мае до 21,5% г/г (фактическая инфляция - 17,3%), также не был реализован. Макростабилизация дала основания для рекордного замедления инфляционных ожиданий населения до 11,5% в мае. Позитивный сюрприз майской статистики позволил ЦБ РФ приступить к более решительному снижению ключевой ставки: до 11% в мае против апрельского прогноза в 15%", - поясняет эксперт.
С учетом новых вводных Газпромбанк улучшил прогноз по ВВП РФ в 2022 году с минус 6,8% до минус 6,3%, снизил ожидания по инфляции в декабре с 22% г/г до 17% г/г, прогноз курса рубля в среднем по году был понижен с 84 руб./$1 до 78,6 руб./$1. "На этом фоне ЦБ РФ будет активнее снижать ключевую ставку: с 12-14% согласно апрельской оценке на конец 2022 года до 9%, ожидаемых сейчас. Последняя информация по пакету бюджетных мер поддержки экономики, вероятно, сократит дефицит бюджета в 2022 году с 0,5-1 трлн рублей по апрельской оценке до 0-0,5 трлн рублей", - отмечает экономист.
Параметры базового сценария ГПБ:
|2022 г.
|2023 г.
|2024 г.
|Цена нефти Urals (сред.)
|$71,8/барр.
|$71,4/барр.
|$77,2/барр.
|курс рубля (сред.)
|78,6 руб./$1
|78,1 руб./$1
|80,3 руб./$1
|инфляция (дек./дек.)
|17 %
|6 %
|4 %
|ВВП
|-6,3 %
|-1,1 %
|1,5 %
При этом, как отмечает Бирюков, неустойчивость текущей конъюнктуры и разнообразные шоки, вероятность наступления которых сложно предугадать, требуют подготовки двух альтернативных сценариев - пессимистичного и оптимистичного.
Источниками рисков, по мнению эксперта, остаются проблемы с внешней торговлей, риски реального сектора и нестабильность трудовой миграции.
Параметры пессимистичного сценария ГПБ:
|2022 г.
|2023 г.
|2024 г.
|Цена нефти Urals (сред.)
|$49,7/барр.
|$49,4/барр.
|$54,4/барр.
|курс рубля (сред.)
|91,8 руб./$1
|95,7 руб./$1
|100,5 руб./$1
|инфляция (дек./дек.)
|23,4 %
|12,8 %
|8 %
|ВВП
|-9,2 %
|-3,1 %
|0,7 %
Между тем оптимистичная альтернатива может быть достигнута за счет хорошего урожая, стабильной миграции и быстрой адаптации экономики к изменившимся условиям.
Параметры оптимистичного сценария ГПБ:
|2022 г.
|2023 г.
|2024 г.
|Цена нефти Urals (сред.)
|$91,2/барр.
|$90,7/барр.
|$95,6/барр.
|курс рубля (сред.)
|71,9 руб./$1
|72,9 руб./$1
|75 руб./$1
|инфляция (дек./дек.)
|14,5 %
|4 %
|4 %
|ВВП
|-4,8 %
|0,4 %
|2,5 %