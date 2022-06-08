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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Credit Suisse ждет убытка во II квартале из-за сложных рыночных условий

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Швейцарский банк Credit Suisse Group AG прогнозирует, что получит убыток во втором квартале 2022 года на фоне сохраняющихся неблагоприятных рыночных условий.

Ранее банк сообщал об убытке за предыдущие два квартала. Credit Suisse отмечает рост волатильности на рынках, слабый поток клиентов и сохраняющееся сокращение объема задолженности клиентов, в особенности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Показатели в сегменте инвестиционного банкинга ухудшились в апреле-мае, подразделение, вероятно, также зафиксирует квартальный убыток, прогнозирует банк.

Банк обнародует отчетность за второй квартал 27 июля.

Акции Credit Suisse утром в среду дорожают на 1,7%, несмотря на прогноз. С начала года капитализация банка сократилась примерно на 24,4%, до 16,95 млрд франков.

Credit Suisse Швейцария
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