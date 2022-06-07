Совет директоров ГК "ПИК" рекомендовал не платить дивиденды за 2021 год

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров группы компаний "ПИК" рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить решение не выплачивать дивиденды за 2021 год, говорится в сообщении компании. Собрание пройдет 30 июня.

По итогам 2020 года "ПИК" перечислил акционерам 22,51 рубля на акцию. Еще 22,92 рубля компания выплатила на акцию за I квартал 2021 года.

Чистая прибыль девелопера за 2021 год составила 71,086 млрд рублей, из них после выплаты дивидендов за первый квартал прошлого года у компании осталось 55,95 млрд рублей.

В денежном выражении объем реализации недвижимости "ПИК" увеличился в прошлом году на 33%, до 451 млрд рублей.

"ПИК" - крупнейшая российская девелоперская компания. Контролирующий акционер "ПИКа" - Сергей Гордеев. Акции компании торгуются на "Московской бирже".