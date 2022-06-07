Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:46

Совет директоров ГК "ПИК" рекомендовал не платить дивиденды за 2021 год

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров группы компаний "ПИК" рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить решение не выплачивать дивиденды за 2021 год, говорится в сообщении компании. Собрание пройдет 30 июня.

По итогам 2020 года "ПИК" перечислил акционерам 22,51 рубля на акцию. Еще 22,92 рубля компания выплатила на акцию за I квартал 2021 года.

Чистая прибыль девелопера за 2021 год составила 71,086 млрд рублей, из них после выплаты дивидендов за первый квартал прошлого года у компании осталось 55,95 млрд рублей.

В денежном выражении объем реализации недвижимости "ПИК" увеличился в прошлом году на 33%, до 451 млрд рублей.

"ПИК" - крупнейшая российская девелоперская компания. Контролирующий акционер "ПИКа" - Сергей Гордеев. Акции компании торгуются на "Московской бирже".

ГК ПИК Сергей Гордеев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Чиновники предложили не прерывать взыскание "старых" долгов при моратории на банкротство

Банк России втрое повысил пороги переводов денег за рубеж для физлиц

Банк России втрое повысил пороги переводов денег за рубеж для физлиц

Корпорация IBM полностью свернет бизнес в России

Корпорация IBM полностью свернет бизнес в России

Brent подорожала до $120,69 за баррель

Brent подорожала до $120,69 за баррель

Акционеры "Московской биржи" решили не выплачивать дивиденды за 2021 год

De Beers повысила цены на мелкие алмазы из-за дефицита на фоне санкций к "АЛРОСА"

De Beers повысила цены на мелкие алмазы из-за дефицита на фоне санкций к "АЛРОСА"

Экспортерам в РФ разрешили получать валютную выручку на зарубежные счета

Объем золота в ETF в мае снизился впервые с начала года на 53 т

Объем золота в ETF в мае снизился впервые с начала года на 53 т

В РФ могут напрямую запретить использовать цифровые финактивы как средство платежа

Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП в 2022 г. с 4,1% до 2,9%

Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП в 2022 г. с 4,1% до 2,9%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });