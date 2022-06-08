Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,6%

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в среду продолжил коррекционный подъем на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и дорожающей нефти (Brent превысила $121 за баррель), сдерживающим фактором остаются опасения относительно новых антироссийских санкций Запада. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,5-0,6%, причем первый превысил рубеж 2300 пунктов; снизились акции ПАО "Группа компаний ПИК" из-за планов невыплаты дивидендов за 2021 год.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2302,29 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1188,08 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,4%.

Доллар стоит 61,05 рубля (+0,01 рубля).

Подорожали расписки OZON (+2,4%), TCS Group (+1,4%), акции Polymetal (+1,4%), "Магнита" (+1%), "Яндекса" (+1%), "ММК" (+0,9%), "Роснефти" (+0,8%), "НОВАТЭКа" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), "НЛМК" (+0,7%), АФК "Система" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,4%), "Северстали" (+0,4%), "РусГидро" (+0,3%), UC Rusal (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "Газпром нефти" (+0,2%), Сбербанка (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%).

Подешевели акции "АЛРОСА" (-1,2%), ПАО "Полюс" (-0,8%), "Интер РАО" (-0,5%), "префы" Сбербанка (-0,4%), бумаги ВТБ (-0,3%), "Московской биржи" (-0,1%).

Совет директоров "ГК ПИК" (-2,5%) рекомендовал годовому собранию акционеров 30 июня утвердить решение не выплачивать дивиденды за 2021 год, сообщила компания накануне вечером. По итогам 2020 года "ПИК" перечислил акционерам 22,51 рубля на акцию. Еще 22,92 рубля компания выплатила на акцию за I квартал 2021 года.

Американский Минфин ужесточил трактовку санкционного режима в отношении российского долга, фактически запретив инвесторам из США покупать на вторичном рынке российские суверенные и корпоративные облигации.

Запрет на покупку российских гособлигаций на вторичном рынке был в пакете санкций, объявленных США 23 февраля в ответ на признание Россией ДНР и ЛНР. Однако запрет на покупку распространялся только на гособлигации РФ, выпущенные после 1 марта, и не касался уже находящихся в обращении выпусков. Затем, в апреле, США ввели полный запрет на "новые инвестиции" в РФ.

Комментарии аналитиков

Главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев полагает, что благоприятная ценовая конъюнктура на товарных рынках сможет продолжить поддерживать в среду акции российских сырьевых компаний. Актуальным диапазоном для индекса МосБиржи будет коридор 2300-2350 пунктов.

В условиях отсутствия значимых глобальных новостей нервозность мировых инвесторов перед пятничными данными по инфляции в США и заседанием ФРС США на следующей неделе может сохраниться.

Главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич также считает, что утром в среду на рынке акций РФ вероятно преобладание покупок, что позволит ему продолжить восстановление, начатое накануне вечером. Индекс МосБиржи может выйти в диапазон 2300-2350 пунктов и закрепиться в его рамках.

Инвесторы на мировых рынках ждут решения ЕЦБ по ставке в четверг, и публикацию в пятницу данных по инфляции в США. Именно эти два фактора определят настроения инвесторов в конце недели и, соответственно, уровни закрытия мировых рынков по ее итогам. В частности, основные опасения связаны с сохранением высокой инфляции в Штатах, что может заставить ФРС США пойти на более активное ужесточение денежно-кредитной политики. Это увеличит стоимость долларового фондирования, скажется на показателях компаний, может способствовать переходу американской экономики в рецессию и вызовет отток ликвидности с рынков, что негативно для широкого спектра рисковых активов, полагает Зварич.

В США во вторник индексы акций подросли на 0,8-1% после негативного начала дня, вызванного, в том числе, снижением котировок акций ритейлеров.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила во вторник в Сенате, что ожидает сохранения высокой инфляции. При этом некоторые аналитики полагают, что темпы роста потребительских цен уже достигли пика, однако насколько быстро инфляция будет ослабевать, остается неясным.

В Азии в среду преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1%, южнокорейский Kospi просел на 0,01%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2,1%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,4%).

ВВП Японии в I квартале, согласно окончательным данным, снизился на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом и на 0,5% в годовом выражении, тогда как эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения на 0,3% и 1% соответственно. Пересмотр показателей обусловлен улучшением оценки потребительских расходов: они увеличились на 0,1%, тогда как предварительно сообщалось о снижении на 0,1%.

В IV квартале японская экономика выросла на 1% относительно предыдущего квартала и на 4% в пересчете на годовые темпы - максимально с четвертого квартала 2020 года.

Объем промпроизводства в Германии в апреле вырос на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Аналитики ожидали более существенного роста показателя - на 1%, сообщает Trading Economics. В марте объем промпроизводства в ФРГ упал на 3,9%.

Нефть

На нефтяном рынке на азиатской сессии в среду цены растут на ожиданиях, что спрос на энергоресурсы на мировом рынке будет превышать предложение в связи со стартовавшим в западных странах автомобильным сезоном, а также снятием антиковидных ограничений в Китае.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 в среду составила $121,29 за баррель (+0,6% и +0,9% во вторник), июльская цена WTI - $120,24 за баррель (+0,7% и +0,8% накануне).

Аналитики Morgan Stanley ожидают, что нефтяной рынок столкнется с дефицитом в 500 тыс. баррелей в сутки (б/с) во второй половине текущего года. "Бычий" сценарий экспертов предусматривает подъем цен на нефть до $150 за баррель в третьем квартале.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные накануне вечером, показали увеличение запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 3 июня, на 1,845 млн баррелей после снижения на 1,181 млн баррелей неделей ранее. Эксперты в среднем прогнозировали сокращение запасов на прошлой неделе на 1,8 млн баррелей, свидетельствуют данные Trading Economics.

Однако такое повышение запасов вряд ли сможет успокоить рынок, учитывая, что их объем находится на минимуме для этого сезона за последние девять лет, отмечает агентство Bloomberg.

Официальные данные о запасах в США за прошлую неделю будут обнародованы в среду в 17:30 МСК. Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, ожидают снижения запасов нефти на 2,9 млн баррелей, повышения резервов бензина на 2 млн баррелей и дистиллятов на 800 тыс. баррелей.