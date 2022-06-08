Цена нефти Brent поднялась выше $121 за баррель

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают расти на ожиданиях трейдеров, что спрос на энергоресурсы на мировом рынке будет превышать их предложение в связи со стартовавшим в западных странах автомобильным сезоном, а также снятием антиковидных ограничений в Китае.

Аналитики Morgan Stanley Мартейн Ратс и Эми Сёржант ожидают, что нефтяной рынок столкнется с дефицитом в 500 тыс. баррелей в сутки (б/с) во второй половине текущего года. "Бычий" сценарий экспертов предусматривает подъем цен на нефть до $150 за баррель в третьем квартале.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные накануне вечером, показали увеличение запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 3 июня, на 1,845 млн баррелей после снижения на 1,181 млн баррелей неделей ранее. Эксперты в среднем прогнозировали сокращение запасов на прошлой неделе на 1,8 млн баррелей, свидетельствуют данные Trading Economics.

Однако такое повышение запасов вряд ли сможет успокоить рынок, учитывая, что их объем находится на минимуме для этого сезона за последние девять лет, отмечает агентство Bloomberg.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 в среду составляет $121,15 за баррель, что на $0,58 (0,48%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $1,06 (0,9%), до $120,57 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $120,11 за баррель, что на $0,7 (0,59%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась $0,91 (0,8%), до $119,41 за баррель, что является максимумом с 8 марта.

Официальные данные о запасах в США за прошлую неделю будут обнародованы в среду в 17:30. Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, ожидают снижения запасов нефти на 2,9 млн баррелей, повышения резервов бензина на 2 млн баррелей и дистиллятов на 800 тыс. баррелей.