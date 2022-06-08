Премиальный автодилер "Авилон" начнет продажу китайских Chery, Exeed, FAW и Changan

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Автодилерская группа "Авилон", занимающаяся продажей автомобилей премиальных брендов, начнет продажи автомобилей четырех китайских марок, представленных на рынке РФ.

"Только за месяц "Авилон" получил четыре дилерства по китайским автомобильным брендам. В частности, мы начали продажи Exeed, Chery, FAW и Changan", - сообщил "Интерфаксу" директор по маркетингу группы "Авилон" Андрей Каменский.

По его словам, автомобили китайских брендов в целом завоевали доверие российской аудитории по уровню качества и оснащения. Из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) следует, что за 2021 г. совокупная доля четырех упомянутых китайских брендов на рынке РФ выросла с 1,3% до 3%.

"В течение последних лет их динамика продаж на российском рынке достаточно успешна. Можно ожидать, что в дальнейшем повышенным интересом у покупателей в первую очередь будут пользоваться бюджетные седаны и паркетники", - отметил Каменский.

Первым китайским брендом "Авилона", о начале продаж которого группа сообщила в конце мая, стал принадлежащий Chery премиальный суббренд Exeed. Линейка включает внедорожник Exeed VX, среднеразмерную модель TXL и паркетник LX. Как сообщили в группе, на начало июня запланирован и старт продаж автомобилей марки Chery, включая модели Tiggo 4, Tiggo 7 Pro, Tiggo 8, Tiggo 8 Pro, Tiggo 8 Pro Max в салоне на Волгоградском проспекте Москвы.

В июле "Авилон" планирует открыть салон Changan, стартовый сток будет включать полную линейку бренда. В нее, по данным сайта российского представительства Changan, входят модели SUV-сегмента CS35 Plus, CS55, CS75 Fl и планируемый к запуску в РФ кроссовер UNI-K.

Четвертым автобрендом в портфеле "Авилона" станет FAW с дилерским центром также на Волгоградском проспекте. Уже доступны первые автомобили модели Besturn X40 в премиальной комплектации. В начале июня ожидается поставка модели Bestune T77 в комплектации "престиж".

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", группа "Авилон" зарегистрировала широкий ряд доменов, название которых отсылает к возможному партнерству с китайскими марками.

"Это стандартная планомерная работа по защите бренда. Регистрация доменов позволяет избежать рисков, когда брокеры скупают домены и затем продают их собственникам этих брендов", - добавил Каменский, подчеркнув вместе с тем, что "Авилон" "как динамично развивающийся автомобильный холдинг заинтересован в расширении портфеля и выстраивании долгосрочных отношений с марками и производителями".

Дилерская группа "Авилон" имеет в портфеле более 30 автомобильных брендов, в числе которых Rolls-Royce, Aurus, Bentley, Aston Martin, Ferrari, Bugatti, Maserati, Mercedes-Benz, Mercedes-АMG, BMW, BMW i, MINI, Motorrad, Audi, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Genesis, Volvo, Сhevrolet, Volkswagen, Ford, Jeep, Hyundai, Fiat, Peugeot, Citroen, Mitsubishi, KIA, Faw, Exeed, Chery, Changan.

По данным "Авилона", за 2021 год компания реализовала в РФ 36 575 автомобилей. Выручка группы составила 154 млрд рублей. В "Авилоне" работают 2,2 тыс. сотрудников.