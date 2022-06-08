Крупные российские компании с иностранным участием просят распространить на них IT-льготы

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Крупные компании с иностранным участием попросили правительство РФ поддержать изменение критерия включения софта в реестр отечественного программного обеспечения (ПО), по которому его разработчик должен на 50% принадлежать российским собственникам, пишет РБК со ссылкой на соответствующее письмо.

Письмо направлено компаниями Ozon, "Авито", "Циан", HeadHunter, "Тинькофф" и "Вымпелком" (бренд "Билайн"), которые были основаны в России, но впоследствии их основными акционерами стали структуры, зарегистрированные за рубежом.

Для получения утвержденных для IT-компаний льгот необходимо, чтобы разрабатываемый компанией софт был включен в реестр российского ПО. Но чтобы попасть в него, владелец софта должен прямо или косвенно более чем на 50% принадлежать российским структурам или гражданам.

"Для ряда российских компаний, которые являются лидерами цифровой экономики, ведут бизнес только в России и благодаря своему успешному развитию привлекли значительные зарубежные инвестиции, данное требование (о 50% российских акционеров - ИФ) является блокирующим", - объясняется в письме, на которое ссылается РБК. При этом авторы письма отметили, что их сервисами "пользуется большинство граждан России".

Накануне глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что считает необходимым поменять этот критерий, потому что есть много российских компаний, где менее 50% акций принадлежат российским гражданам, но при этом российские граждане фактически контролируют деятельность компании.

В Минцифре считают, что системно значимые компании российской IT-отрасли должны иметь возможность включать продукты в реестр отечественного ПО и пользоваться налоговыми льготами. В министерстве РБК заявили, что если идея будет поддержана рынком, ведомство подготовит соответствующие изменения в законодательство. Список компаний, которые будут признаны системно значимыми, будет формироваться после внесения изменений.