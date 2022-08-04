Минцифры отрицает планы ужесточить условия включения в реестр российского ПО

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Минцифры отвергло информацию "Ведомостей" о том, что будто бы готовится ужесточение условий включения софта в реестр российского программного обеспечения. Ведомство заявило, что не готовит никаких предложений на эту тему.

"Ведомости" со ссылкой на источники в федеральных ведомствах написали, что Минцифры обсуждает предложение повысить долю российских акционеров в компаниях-разработчиках софта, претендующих на его включение в реестр российского ПО, до 70-90% с нынешних 50%. Эта мера ограничит возможности для включения в реестр продуктов компаний, акции которых торгуются на бирже, предупредила газета.

"Минцифры не выступало с инициативой, при которой до 90% акций компании должно принадлежать российским гражданам. Никаких предложений, проектов нормативно-правовых актов на эту тему не разрабатывается", - говорится в сообщении министерства.

В ведомстве напомнили, что раньше предлагали снизить порог участия российских акционеров ниже 50%. "Такой вариант предлагался для публичных компаний, которые торгуются на бирже. При условии, что ни у одного из иностранных держателей в одних руках доля не будет больше, чем у российских", - поясняет министерство.

Упростить порядок также важно с учетом вступления в силу поправок в Налоговый кодекс, которые расширяют число получателей льгот. Например, теперь на льготы смогут претендовать интернет-компании и ряд других, добавили в Минцифры.