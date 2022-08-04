Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:17

Минцифры отрицает планы ужесточить условия включения в реестр российского ПО

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Минцифры отвергло информацию "Ведомостей" о том, что будто бы готовится ужесточение условий включения софта в реестр российского программного обеспечения. Ведомство заявило, что не готовит никаких предложений на эту тему.

"Ведомости" со ссылкой на источники в федеральных ведомствах написали, что Минцифры обсуждает предложение повысить долю российских акционеров в компаниях-разработчиках софта, претендующих на его включение в реестр российского ПО, до 70-90% с нынешних 50%. Эта мера ограничит возможности для включения в реестр продуктов компаний, акции которых торгуются на бирже, предупредила газета.

"Минцифры не выступало с инициативой, при которой до 90% акций компании должно принадлежать российским гражданам. Никаких предложений, проектов нормативно-правовых актов на эту тему не разрабатывается", - говорится в сообщении министерства.

В ведомстве напомнили, что раньше предлагали снизить порог участия российских акционеров ниже 50%. "Такой вариант предлагался для публичных компаний, которые торгуются на бирже. При условии, что ни у одного из иностранных держателей в одних руках доля не будет больше, чем у российских", - поясняет министерство.

Упростить порядок также важно с учетом вступления в силу поправок в Налоговый кодекс, которые расширяют число получателей льгот. Например, теперь на льготы смогут претендовать интернет-компании и ряд других, добавили в Минцифры.

Минцифры
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Meta впервые разместит облигации

Мосгорсуд второй раз оправдал экс-директора фабрики "Меньшевик"

Минпромторг исключил из параллельного импорта запчасти для Renault

Минпромторг исключил из параллельного импорта запчасти для Renault

"Газпром" заявил, что санкции делают невозможной поставку двигателя "СП-1" в РФ

"Газпром" заявил, что санкции делают невозможной поставку двигателя "СП-1" в РФ

AB InBev Efes локализовала в России выпуск некоторых популярных брендов пива

AB InBev Efes локализовала в России выпуск некоторых популярных брендов пива

Продажи "Соллерс Авто" в июле упали в 2,4 раза в годовом измерении

ЦБ выступил за перевод госкомпаниями средств в валютах недружественных стран в иные валюты

ЦБ выступил за перевод госкомпаниями средств в валютах недружественных стран в иные валюты

"Роснефть" заявила, что свернутая по решению Exxon добыча на "Сахалине-1" не восстановлена

Расписки Ozon выросли на 7%, нивелировав падение предыдущего дня на новостях о пожаре

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });