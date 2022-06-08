Inditex списала 216 млн евро из-за остановки операций в России

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Испанская Industria de Diseno Textil SA (Inditex), один из крупнейших в мире ритейлеров одежды, увеличила чистую прибыль в первом финансовом квартале в 1,8 раза, выручку - на 36%, списав при этом 216 млн евро в связи с приостановкой операций на рынках России и Украины.

Как говорится в пресс-релизе Inditex, существенный рост продаж был зафиксирован во всех регионах, за исключением Украины и России, где компания приостановила работу соответственно 24 февраля и 5 марта, а также Китая, где 67 ее магазинов были закрыты из-за коронавирусных ограничений.

Выручка Inditex по итогам квартала, завершившегося 30 апреля, составила 6,74 млрд евро по сравнению с 4,94 млрд евро за тот же период предыдущего года. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 6,29 млрд евро.

Чистая прибыль Inditex в минувшем квартале увеличилась до 760 млн евро по сравнению с 421 млн евро годом ранее. EBITDA выросла на 55%, до 1,92 млрд евро c 1,24 млрд евро.

Компания списала 216 млн евро в связи с приостановкой ее операций на рынках России и Украины, рассчитывая, что это покроет все соответствующие расходы в текущем фингоду. Без учета списаний чистая прибыль составила бы 940 млн евро, говорится в пресс-релизе.

Акции Inditex подешевели на 22% с начала 2022 года.

Inditex управляет магазинами одежды, обуви и аксессуаров под брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home и Uterque. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", самым крупным бизнесом испанской компании в РФ была сеть Zara: в 2020 году выручка АО "Зара СНГ" составила 39,6 млрд рублей, чистая прибыль - 2,3 млрд рублей.