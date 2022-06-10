Потери зарубежных бизнесов в России превысили $59 млрд на фоне санкций

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Иностранные компании потеряли в общей сложности более $59 млрд от операций в России, при этом финансовые трудности продолжат усугубляться на фоне негативного давления санкций на экономику и продажи, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на публичные заявления компаний и данные для регуляторов.

Почти тысяча западных компаний пообещали сократить объем операций в России или полностью прекратить бизнес в стране на фоне ситуации на Украине, подсчитали исследователи Йельского университета.

Многие переоценивают стоимость российских операций на фоне ослабления местной экономики и недостатка покупателей, отмечает WSJ. Компании, отчитывающиеся в соответствии с американскими и международными стандартами, вынуждены фиксировать расходы от обесценения активов.

Списания затронули широкий спектр отраслей - от банков до производителей, ритейлеров и транспортных компаний. Так, McDonald's Corp., как ожидается, зафиксирует списания в размере $1,2-1,4 млрд после соглашения о продаже ресторанов в России. Exxon Mobil Corp. зафиксировала списания в размере $3,4 млрд после приостановки операций на нефтегазовом проекте на Дальнем Востоке. Anheuser-Busch InBev SA сообщил о списаниях в размере $1,1 млрд в связи с решением продать российское совместное предприятие.

"Этот раунд списаний не станет последним", - говорит управляющий директор консалтинговой компании Kroll LLC Карла Нуньес.

"По мере развития кризиса мы можем увидеть дальнейшие финансовые последствия, включая непрямое воздействие конфликта", - отмечает эксперт.

Ирландская компания AerCap Holdings NV, специализирующаяся на лизинге самолетов, в прошлом месяце зафиксировала списания в размере $2,7 млрд, в том числе из-за обесценения более 100 самолетов, которые не могут вылететь из России. Эти лайнеры находились в лизинге у российских авиакомпаний.

Другие компании прогнозируют, что не получат доходов от российских операций, даже если пока продолжают работать в стране. Так, британская BP PLC получила квартальный чистый убыток в размере $20,4 млрд по сравнению с чистой прибылью в $2,33 млрд за предыдущий квартал. BP отметила, что убыток связан со списаниями из-за выхода из бизнеса в России, в частности из-за продажи 19,75% доли в компании "Роснефть" и отказа от совместных проектов. Совокупный объем этих списаний составил $25,5 млрд.

Списывают активы и те компании, которые сохраняют присутствие в России. Например, французский энергетический гигант TotalEnergies SE сообщил о списаниях в размере $4,1 млрд в апреле в связи с падением стоимости резервов природного газа на фоне западных санкций в отношении России.