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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

ВБ ухудшил прогноз инфляции на Украине к концу 2022 года до 20%

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз инфляции на Украине до 20% к концу 2022 года, тогда как апрельский прогноз предусматривал этот показатель на уровне 15%, сообщил региональный директор ВБ по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи.

"Растет инфляционное давление. (. . .) Таким образом, на данном этапе ожидается, что инфляция продолжит расти и может достичь 20% в декабре (против 15% в наших апрельских прогнозах)", - сказал Банерджи журналистам.

Он отметил, что рост инфляционного давления, в частности, обусловлен необходимостью покрытия бюджетных потребностей в марте-мае.

"Международные партнеры признали финансовые проблемы и выделили около $20 млрд на финансирование помощи Украине. Несмотря на эти значительные обязательства, сроки их погашения будут по-прежнему иметь решающее значение для удовлетворения текущих потребностей Украины", - отметил региональный директор ВБ.

При этом ВБ оставил неизменным прогноз падения ВВП Украины в 2022 году на уровне 44%.

"Но из-за длительной войны, когда в некоторых регионах Украины все еще длятся боевые действия, мы не можем быть уверены в наших предварительных прогнозах относительно возобновления в среднесрочной перспективе", - отметил Банерджи.

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