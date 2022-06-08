Инфляция в развивающихся экономиках обновляет многолетние максимумы

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Дорожающие топливо и продукты питания стали проблемой не только для ведущих экономик мира - темпы роста потребительских цен в развивающихся экономиках также обновляют многолетние максимумы, пишет Trading Economics.

В Чили, пятой по величине экономике Южной Америки, годовая инфляция в мае ускорилась до 11,5% с 10,5% месяцем ранее, став рекордной с июля 1994 года, свидетельствуют обнародованные в среду официальные данные.

Потребительские цены в Гане, входящей в десятку крупнейших экономик Африки, подскочили в мае на 27,6% в годовом выражении после роста на 23,6% в апреле, максимальными темпами с января 2004 года. Инфляция в стране ускоряется 12 месяцев подряд и превышает целевой диапазон Центробанка, составляющий 6-10%, уже 9 месяцев.

Ранее стало известно, что потребительская инфляция в Тунисе в прошлом месяце достигла 7,8%, что является максимумом с октября 1991 года. Ускорение инфляции наблюдается уже восемь месяцев кряду, пишет Trading Economics.

Тайвань фиксирует значительно более умеренный рост потребительских цен - на 3,39% в мае. Однако такого показателя экономика островного государства не наблюдала с августа 2012 года.

Особенно сильная инфляция наблюдается в Турции (73,5% в мае) и Аргентине (58% в апреле).

По апрельскому прогнозу Международного валютного фонда, инфляция в развивающихся экономиках в текущем году составит в среднем 8,7%. Для развитых стран прогноз равен 5,7%.

Обнародованный 8 июня новый прогноз Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) предусматривает, что в странах, входящих в организацию, инфляция в 2022 году составит 8,5%, в членах G20 - 7,6%.