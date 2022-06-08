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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:59

Минвостокразвития отметило рост спроса на участие в САР на острове Русский

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Сейчас в очереди на получение статуса резидента специального административного района (САР) на территории острова Русский в Приморье находятся 15 компаний, при том, что сейчас в ней состоит всего семь, сообщил журналистам министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Он отметил, что наблюдается приток инвестором мирового класса.

"И мы видим - очевидно, с учетом внешних событий, свидетелями которых мы являемся, что привлекательность САР для таких ведущих российских компаний мирового уровня, как "Интеррос", "Полюс", "Еврохим", растет", - заявил он.

Он напомнил, что правительство приняло решения, упрощающие размещение бизнесом своих международных подразделений в режиме САР.

В приморский САР перерегистрировались несколько заметных компаний - например, "Интеррос Капитал", владеющая акциями "Норникеля", "СУЭК Лтд" и международная компания "Вандл Холдингс Лимитед", через которую Фонд поддержки исламских организаций владеет около 46% золотодобытчика "Полюс".

В начале июня глава Минэкономразвития Максим Решетников отмечал, что за пять месяцев 2022 года в САРы переехало уже 26 компаний, как за весь 2021 год.

САРы появились в России в августе 2018 года на островах Русский (Приморье) и Октябрьский (Калининградская область). Основной целью их создания называлась деофшоризация зарубежных холдингов, подконтрольных гражданам РФ и владеющих активами в России, в том числе, в качестве антисанкционной меры.

Госдума 22 марта приняла во втором и третьем чтениях закон, который смягчает правила регистрации новых международных холдинговых компаний (МХК) в САР и смены ими контролирующих лиц на налоговых резидентов и граждан России, а также обуславливает применение налоговых льгот для МХК принятием управленческих решений непосредственно из России. Изменения направлены на повышение привлекательности САР на островах Русский и Октябрьский.

Минвостокразвития Русский Приморье САР Октябрьский Калининградская область Полюс Интеррос
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