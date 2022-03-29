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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:42

Основной акционер "Полюса" редомицилируется в РФ

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Кипрская компания Wandle Holdings Limited, через которую Саид Керимов владеет 76,34% золотодобытчика "Полюс", редомицилируется в РФ.

Как следует из материалов ЦБ РФ и ЕГРЮЛ, международная компания "Вандл Холдингс Лимитед" зарегистрирована в конце марта в порядке редомициляции на острове Русский в Приморье.

На острове Русский расположен один из двух специальных административных районов, созданных в РФ. Второй, в Калининграде, пока пользуется у бизнеса большей популярностью, но и в приморский САР перерегистрировались несколько заметных компаний - например, "Интеррос Капитал", владеющая акциями "Норникеля", и "СУЭК Лтд".

Ранее "Полюс" сообщил о том, что кипрская Wandle стала основным акционером золотодобытчика вместо своей 100%-ной "дочки" - зарегистрированной на острове Джерси Polyus Gold International Limited (PGIL).

"Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.

Полюс
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