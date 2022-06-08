Российская Ассоциация владельцев кинотеатров выходит из европейской UNIC
Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Российская Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) решила выйти из Международной ассоциации кинотеатров, объединяющей европейские национальные ассоциации кинотеатров и владельцев кинотеатров (UNIC), решение принято на фоне санкций и ухода голливудских кинокомпаний из РФ, сообщил "Интерфаксу" член АВК, глава российского представительства корпорации Сomscore Роман Исаев.
"Заявление о выходе Ассоциации владельцев кинотеатров из UNIC (европейской Международной ассоциации кинотеатров) было отправлено. Оно явилось неким итогом переговорного процесса как правильнее и наиболее дипломатично поступить в данной ситуации на фоне ухода голливудских студий из России, на фоне санкций в адрес РФ в целом и той риторики, которая преобладает в отношении России, в том числе в сфере развлечений", - сказал Исаев.
Он уточнил, что также обсуждался вариант того, что "UNIC исключает АВК по своей инициативе принудительно, но итогом конструктивного переговорного процесса, стало решение, что АВК выйдет по собственной инициативе".
UNIC
- европейская коммерческая организация, в которой представлены национальные кинематографические ассоциации и ключевые кинопрокатчики с охватом 38 регионов. UNIC содействует продвижению культурных, социальных и экономических ценностей в динамично развивающемся европейском кинопрокате и обеспечивает активное участие прокатчиков в совместном решении общих проблем.
Ассоциация владельцев кинотеатров стала членом UNIC в 2019 году.