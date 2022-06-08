Российская Ассоциация владельцев кинотеатров выходит из европейской UNIC

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Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Российская Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) решила выйти из Международной ассоциации кинотеатров, объединяющей европейские национальные ассоциации кинотеатров и владельцев кинотеатров (UNIC), решение принято на фоне санкций и ухода голливудских кинокомпаний из РФ, сообщил "Интерфаксу" член АВК, глава российского представительства корпорации Сomscore Роман Исаев.

"Заявление о выходе Ассоциации владельцев кинотеатров из UNIC (европейской Международной ассоциации кинотеатров) было отправлено. Оно явилось неким итогом переговорного процесса как правильнее и наиболее дипломатично поступить в данной ситуации на фоне ухода голливудских студий из России, на фоне санкций в адрес РФ в целом и той риторики, которая преобладает в отношении России, в том числе в сфере развлечений", - сказал Исаев.

Он уточнил, что также обсуждался вариант того, что "UNIC исключает АВК по своей инициативе принудительно, но итогом конструктивного переговорного процесса, стало решение, что АВК выйдет по собственной инициативе".