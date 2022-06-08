Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:11

Российская Ассоциация владельцев кинотеатров выходит из европейской UNIC

Российская Ассоциация владельцев кинотеатров выходит из европейской UNIC
Фото: Getty Images

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Российская Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) решила выйти из Международной ассоциации кинотеатров, объединяющей европейские национальные ассоциации кинотеатров и владельцев кинотеатров (UNIC), решение принято на фоне санкций и ухода голливудских кинокомпаний из РФ, сообщил "Интерфаксу" член АВК, глава российского представительства корпорации Сomscore Роман Исаев.

"Заявление о выходе Ассоциации владельцев кинотеатров из UNIC (европейской Международной ассоциации кинотеатров) было отправлено. Оно явилось неким итогом переговорного процесса как правильнее и наиболее дипломатично поступить в данной ситуации на фоне ухода голливудских студий из России, на фоне санкций в адрес РФ в целом и той риторики, которая преобладает в отношении России, в том числе в сфере развлечений", - сказал Исаев.

Он уточнил, что также обсуждался вариант того, что "UNIC исключает АВК по своей инициативе принудительно, но итогом конструктивного переговорного процесса, стало решение, что АВК выйдет по собственной инициативе".

UNIC

- европейская коммерческая организация, в которой представлены национальные кинематографические ассоциации и ключевые кинопрокатчики с охватом 38 регионов. UNIC содействует продвижению культурных, социальных и экономических ценностей в динамично развивающемся европейском кинопрокате и обеспечивает активное участие прокатчиков в совместном решении общих проблем.

Ассоциация владельцев кинотеатров стала членом UNIC в 2019 году.

Ассоциация владельцев кинотеатров Сomscore UNIC Роман Исаев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Банк "ДОМ.РФ" ограничит платежи и переводы в долларах и евро с 24 июня

Военная операция на Украине

Зерно из Запорожья начали поставлять в страны Ближнего Востока

Зерно из Запорожья начали поставлять в страны Ближнего Востока

АФК "Система" купила производителя минеральной воды "Архыз" за 450 млн рублей

Крупные российские компании с иностранным участием просят распространить на них IT-льготы

Цена нефти Brent поднялась выше $121 за баррель

Wildberries перешел на расчеты в национальных валютах с зарубежными партнерами

Wildberries перешел на расчеты в национальных валютах с зарубежными партнерами

Администрация США попытается получить от Конгресса $4,3 млрд для замены российского урана

Администрация США попытается получить от Конгресса $4,3 млрд для замены российского урана

Япония планирует продолжить обсуждение с РФ соглашения о промысле морских живых ресурсов

Япония планирует продолжить обсуждение с РФ соглашения о промысле морских живых ресурсов

Всемирный банк одобрил помощь Украине в размере $1,49 млрд

Чиновники предложили не прерывать взыскание "старых" долгов при моратории на банкротство

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });