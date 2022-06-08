Эксперт ждет ухудшения положения российских кинотеатров в июле

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В мае процесс закрытия российских кинотеатров замедлился благодаря длинным выходным и интересным для зрителей релизам, однако в июле, на фоне отсутствия кино, ситуация с закрытием может ускориться, считает член Ассоциации владельцев кинотеатров, глава российского представительства корпорации Сomscore Роман Исаев.

"С учетом более-менее каких-то интересных зрителям релизов и длинных праздников, когда людям хотелось куда-то выйти, закрытие кинотеатров в мае немного притормозилось, но мы видели несколько случаев закрытия кинотеатров", - сказал он "Интерфаксу".

В целом он оценивает работу кинотеатров в мае как "приемлемую".

В июне Исаев тоже видит определенное количество интересных зрителю релизов, однако они "совершенно не того калибра, который мог бы быть, если бы не ушел Голливуд".

"Но, тем не менее, мы уже видим в июне определенное количество закрывающихся площадок, сейчас проводим оценку и подсчёт их в количественном выражении, я думаю, что в июне мы увидим ещё ряд кинотеатров закрывшихся. Но в июле-августе эта ситуация может ускориться, потому что на июль практически релизов интересных зрителю нет", - подчеркнул эксперт.

Ассоциация продолжает переговоры с властями о необходимой кинотеатрам господдержке. По словам Исаева, понимание о том, какие меры могут быть подготовлены, появится ближе к середине лета.

"Та помощь в размере 6,5 млрд рублей (...) в этой помощи было отказано. Переговорный процесс продолжается, Ассоциация ведёт общение на данный момент с представителями органов нашей и законодательной, и исполнительной власти, мы эту историю, естественно, не бросаем, потому что понимаем, что без финансовой помощи в той или иной мере большинство кинотеатров, к сожалению, к осени не доживут", - сказал он.

В апреле бизнес-омбудсмен Борис Титов направил вице-премьеру Татьяне Голиковой обращение кинотеатров с просьбой оказать им господдержку на 6,5 млрд рублей. В середине мая правительство им в этой помощи отказало. Исаев, комментируя этот отказ, тогда предсказывал массовое закрытие кинотеатров с 20-х чисел мая и в течение всего лета.

Позже советник президента по культуре Владимир Толстой сообщил, что правительство рассматривает другие варианты поддержки этой отрасли, но не "вертолетные деньги".

Зарубежные компании Walt Disney Company, Sony Pictures, Warner Bros., Paramount, Universal приняли решение приостановить кинотеатральный прокат своих релизов, а также временно прекратить свою деятельность в России.