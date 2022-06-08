Вместо стадиона "Челси" Evraz попытается собрать акционеров в лондонском БЦ

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Evraz планирует провести годовое собрание акционеров 30 июня в Лондоне, если получит на это лицензию Управления по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI), сообщила компания.

После того, как крупнейший акционер Evraz Роман Абрамович продал "Челси", ГОСА больше не сможет пройти на традиционной "доковидной" площадке - стадионе "Стэмфорд Бридж". Компания планирует провести его в бизнес-центре Pasley-Tyler.

На конец 2021 года крупнейшим акционером Evraz, согласно годовой отчетности, являлся Роман Абрамович (28,64%), Александр Абрамов контролировал 19,32% капитала, Александр Фролов - 9,65%, Геннадий Козовой владел 5,74%, Максим Воробьев - 3,01%.

Абрамович в марте попал под санкции Евросоюза и Великобритании. Он оспорил эти решения, доказывая, что платил налогов в ЕС и Британии больше, чем в России. Из-за санкций ему пришлось продать "Челси". Evraz попал под британские санкции в мае.