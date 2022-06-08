Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:01

Вместо стадиона "Челси" Evraz попытается собрать акционеров в лондонском БЦ

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Evraz планирует провести годовое собрание акционеров 30 июня в Лондоне, если получит на это лицензию Управления по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI), сообщила компания.

После того, как крупнейший акционер Evraz Роман Абрамович продал "Челси", ГОСА больше не сможет пройти на традиционной "доковидной" площадке - стадионе "Стэмфорд Бридж". Компания планирует провести его в бизнес-центре Pasley-Tyler.

На конец 2021 года крупнейшим акционером Evraz, согласно годовой отчетности, являлся Роман Абрамович (28,64%), Александр Абрамов контролировал 19,32% капитала, Александр Фролов - 9,65%, Геннадий Козовой владел 5,74%, Максим Воробьев - 3,01%.

Абрамович в марте попал под санкции Евросоюза и Великобритании. Он оспорил эти решения, доказывая, что платил налогов в ЕС и Британии больше, чем в России. Из-за санкций ему пришлось продать "Челси". Evraz попал под британские санкции в мае.

Evraz Лондон Великобритания Челси Роман Абрамович OFSI Pasley-Tyler
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сбербанк из-за внешних ограничений решил свернуть игровое направление

VEON продаcт свое дочернее предприятие в Грузии за $45 млн

Сенаторы поддержали закон об упрощении сделок с имуществом уходящих из России ритейлеров

Сенаторы поддержали закон об упрощении сделок с имуществом уходящих из России ритейлеров

S7 подтвердила приостановку проекта лоукостера Сitrus

Российская Ассоциация владельцев кинотеатров выходит из европейской UNIC

Российская Ассоциация владельцев кинотеатров выходит из европейской UNIC

Банк "ДОМ.РФ" ограничит платежи и переводы в долларах и евро с 24 июня

Военная операция на Украине

Зерно из Запорожья начали поставлять в страны Ближнего Востока

Зерно из Запорожья начали поставлять в страны Ближнего Востока

АФК "Система" купила производителя минеральной воды "Архыз" за 450 млн рублей

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });