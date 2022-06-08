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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

The Times сообщила о попытке Абрамовича оспорить санкции ЕС и Великобритании

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Бизнесмен Роман Абрамович решил оспорить введенные против него санкции Великобритании и Евросоюза, поскольку считает их несправедливыми и дискриминационными, пишет The Times, ссылаясь на его представителей.

По их словам, руководству ЕС и правительству Британии направлены документы, подтверждающие, что он является крупным налогоплательщиком в Европе и в королевстве, и что он платит там больше налогов, чем в России. На этом основании он оспаривает утверждения о том, что является спонсором российского государства. Также он называет ложными утверждения о его близости к президенту Владимиру Путину, и отмечает, что вводить на этом основании санкции было несправедливо.

За последние 20 лет Абрамович в Великобритании заплатил налоги на 1,75 млрд фунтов, утверждают его юристы. По их данным, только в 2019-2020 годах он выплатил в королевстве более 41 млн фунтов корпоративных налогов, сборов и страховых отчислений. Все это ставит его в топ-25 налогоплательщиков страны в эти годы, говорят юристы.

Под британские санкции Абрамович попал 10 марта. Британский Минфин назвал его "видным российским бизнесменом и прокремлевским олигархом", который на протяжении десятилетий был близок к президенту Владимиру Путину, и получал выгоду от своей близости к власти. ЕС ввел санкции против Абрамовича 15 марта. Из-за санкций бизнесмен решил продать клуб "Челси".

Роман Абрамович Евросоюз Великобритания Украина
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