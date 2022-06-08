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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:01

Рынок акций РФ в среду вырос во главе с "Газпромом"

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду вырос на фоне благоприятной конъюнктуры нефтяных площадок (Brent поднялась до $123 за баррель), подъем индекса МосБиржи сдерживался укреплением рубля; реакция на введение Канадой антироссийских санкций оказалась нейтральной. Локомотивом подъема выступили бумаги "Газпрома" (+3,4%), обновившие максимумы с середины февраля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2318,85 пункта (+1,2%, днем индекс превышал 2340 пунктов), индекс РТС - 1231,25 пункта (+4,3%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 7,1%.

Доллар упал до 59,39 рубля (-1,66 рубля).

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