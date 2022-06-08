Канада ввела санкции в отношении нефтегазовой сферы России

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Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Власти Канады в среду объявили о введении запрета на предоставление ряда услуг для российской нефтегазовой и химической промышленности, говорится в заявлении канадского МИД.

"Новые ограничения предусматривают запрет на 28 типов услуг, крайне важных для работы нефтяной, газовой и химической отраслей, включая техобслуживание, менеджмент, бухгалтерское дело и рекламу", - отмечается в документе.

При этом в ведомстве напомнили, что на эти три отрасли приходится примерно 50% финансовых поступлений в бюджет РФ.

По мнению МИД Канады, "эти меры сократят возможности для России" вести спецоперацию на Украине.

В документе говорится, что Канада в координации с международными партнерами продолжит работу над дальнейшими мерами в отношении РФ.

Согласно заявлению, с начала спецоперации РФ на Украине Канада ввела санкции в отношении боле 1070 физлиц и структур из России, Украины и Белоруссии. Всего с момента присоединения Крыма к России канадские санкционные меры затронули более 1,5 тыс. физических и юридических лиц.