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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:01

Российская сеть "Л'Этуаль" продала свои активы на Украине

Российская сеть "Л’Этуаль" продала свои активы на Украине
Фото: Александр Мамаев/URA.RU/ТАСС

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Сеть "Л'Этуаль" продала свои активы на Украине - сеть магазинов Brocard и дистрибьютора в сфере товаров для красоты Hexagone, следует из сообщения Ассоциации ритейлеров Украины (RAU).

По информации RAU, французский парфюмерный холдинг Philippe Benacin Holding закрыл сделку по приобретению ООО "Брокард-Украина" и ООО "Эгзагон" 23 мая 2022 года.

По данным RAU, с 2010 года "Брокард-Украина" принадлежала офшорному кипрскому холдингу с российскими владельцами, а конечным бенефициаром компаний "Брокард-Украина" и "Эгзагон" являлась собственница российской сети "Л'Этуаль" Татьяна Володина.

Новый владелец компаний намерен продолжать дальнейшее развитие торговой сети Brocard Ukraine, говорится в письме сети компаниям-партнерам, которым располагает RAU.

К началу 2022 года сеть Brocard насчитывала около 100 магазинов в 26 городах Украины. Штат компании составлял 1,8 тыс. человек. По данным компании, общий товарооборот сети в 2020 году составил 4,126 млрд грн.

Основатель Philippe Benacin Holding Филипп Бенасин также является совладельцем компании Interparfums, занимающейся разработкой, производством и дистрибуцией парфюмерии и косметики.

Л'Этуаль Brocard Hexagone
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